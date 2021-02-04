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台東金峰溫泉尚未開放 民眾勿擅闖泡湯

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
台東縣金峰鄉金峰溫泉於2009年莫拉克風災遭受破壞，目前包括道路及溫泉設施尚未修復，但仍有外地民眾闖入泡湯，避免發生危險，公所立牌警告外，警方也將加強巡邏。記者尤聰光／翻攝
台東縣金峰鄉金峰溫泉於2009年莫拉克風災遭受破壞，目前包括道路及溫泉設施尚未修復，但仍有外地民眾闖入泡湯，避免發生危險，公所立牌警告外，警方也將加強巡邏。記者尤聰光／翻攝

台東縣金峰鄉金峰溫泉於2009年莫拉克風災遭受破壞，目前包括道路及溫泉設施尚未修復，但仍有外地民眾闖入泡湯，避免發生危險，公所立牌警告外，警方也將加強巡邏。

金峰鄉公所表示，為解決道路修復問題，初步階段已獲公路總局支持，可興建橋梁，避開崩塌地點，希望重新打造溫泉跟植物園區的觀光產業，預計3月舉行說明會，4月底可動工興建。

鄉公所強調，在道路尚未修復之前，目前溫泉是尚未開放，已在入口處立牌警告禁入，未經申請許可擅自進入者，可依法開罰，提醒民眾為了自身安全切勿以身試法。

金峰溫泉位在太麻里溪下游，山裡還有比魯和都飛魯溫泉，每到冬季時，吸引不少外地客前來泡湯，但莫拉克風災這3處溫泉都遭破壞，沿線道路柔腸寸斷，若發生意外，恐造成救護困難。

大武分局金峰分駐所表示，由於金峰溫泉位處大武山自然保留區內，民眾執意擅自闖入的話，可依國安法開罰，最高可處有期徒刑3年以上、7年以下，罰金3萬塊以上、15萬以下罰緩。

溫泉 修復 國安法

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