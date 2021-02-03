基隆市立田徑場改建動工 2年工期開放部分學校空間替代

使用逾40年的基隆市立田徑場是基隆人共同回憶，田徑場主建築拆除重建及周邊運動服務設施改善工程今天下午動工，老舊建物可望重生，預計明年12月完工。市長林右昌表示，體育場整改建外，旁邊又有新的立體停車場、風雨操場、2個新的網球場，透過整合讓有限資源能做最大的發揮與效益。

體育場表示，重建工程將打除現有環狀看台，規畫為開放式運動場域，並設置約3000席之看台區、多處室內運動空間、整建風雨籃球場及網球場，提供市民更多元運動選擇。另外，為紓緩民眾停車需求量，將興建一座可容納200輛汽車及178輛機車之立體停車場，讓前來運動的市民及附近居民，有更完善的停車場所。

市長林右昌、體育署主秘葉丁鵬、副議長林沛祥與多位議員持鏟動土，林右昌表示，這項案子整合兩部會前瞻計畫，包括教育部的田徑場整改建計畫，及從交通部爭取立體停車場計畫，把它跟主看台結合在一起。體育場整改建外，旁邊又有新的立體停車場、風雨操場、兩個新的網球場，透過這樣整合，讓有限資源能做最大的發揮與效益。

多名議員關心施工期間民眾運動去處及停車減少，還有附近學校學童通行的安全。林右昌說，要求教育處與體育場，在場地改建將近2年的時間，民眾運動需求同樣要兼顧，教育處也與運動團體溝通並有共識，將開放部分學校校園替代空間；此外旁邊學校通學接送，教育處和校方也妥善規畫，降低施工影響不便。