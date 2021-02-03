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百年紙廠推光雕秀化身美拍熱點　中興文創入夜更美了

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
中興文創園區點綴各種燈飾，配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供
中興文創園區點綴各種燈飾，配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供

宜蘭中興文創園區越夜越美麗！宜蘭縣政府在園區設置光雕投影、燈景，最近推出年味濃厚的光雕秀，有財神爺騰雲駕霧現身，還有天燈祈福等節慶圖案，園區還有不同主題創意燈飾，從即日起至2月底，園區各角落都能看得見。

中興文創園區原為中興紙業廢棄紙廠，廠區遺構形成濃濃工業風，高約38.6公尺的高聳煙囪是園區重要地標，也是遊客拍照打卡地點，經縣府改造，最近設計夜間造景，百年紙廠入夜後，化身夢幻場景。

配合縣府主推的「夜經濟」，縣府在園區推出煙囪光雕投影秀及美麗燈景，首波的光雕投影秀融合阡陌水田、落羽松、櫻花落雨等宜蘭景致，最近適逢春節到來，第二波光雕則融入「年味」，除了介紹宜蘭12鄉鎮特色景點，園區的地標煙囪還有祥龍盤旋，入夜後更顯得應景。

縣府文化局指出，今年因配合新冠肺炎防疫，除夕登場的歡樂宜蘭年活動停辦，但仍有光雕、夜間燈飾陪伴遊客過年；除祥龍獻瑞外，財神爺還會騰雲現身，加上天燈祈福等，讓民眾喜氣洋洋迎新春。

文化局說，配合春節應景，園區燈飾新增春彩鴻運主燈，並有迎賓金牛角、象徵月圓人團圓等拱門，以及花開富貴炫麗的投影燈飾，水池下方超音波水幕投光，與上方燈飾相呼應呈現仙境美景，加上原有周邊的光合屋、戲棚下及園區路樹等不同主題浪漫燈飾。

燈景開放時間每天晚間6點至10點，持續到2月底；光雕秀是晚間6點上演至9點30分結束，每30分鐘一場，平常日每場上演時間約5分鐘、假日10分鐘。

中興文創園區點綴各種燈飾，園區大煙囪的光雕秀配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供
中興文創園區點綴各種燈飾，園區大煙囪的光雕秀配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供
中興文創園區點綴各種燈飾，配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供
中興文創園區點綴各種燈飾，配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供
中興文創園區點綴各種燈飾，配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供
中興文創園區點綴各種燈飾，配合農曆新年，園區燈飾改版散發「年味」。圖／宜蘭縣文化局提供

文化局 文創 天燈

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