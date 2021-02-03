花蓮吉安創客棧 打造多元族群溝通平台

花蓮縣吉安鄉公所將以前收購菸葉的「福興買菸場」，重新整修打造「吉安創客棧」，由花蓮縣創新創業協會認養後，提供青年創業資訊，並協力公所推動各式研習課程，將創客棧成為客家事務推展、青年創業發展、文化展覽及技能研習、社區活動等複合式空間。

吉安鄉為縱谷客家第一庄，鄉公所表示，客委會去年撥出「吉安鄉南埔客家溯源計畫海唇情深一客庄二期工程」1166萬元，加上客庄社區環境營造3333萬元，爭取總經費共4499萬元，成立吉安創客棧，推動客家事務發展。

吉安鄉長游淑貞表示，「創客」（Mak-er）有著多重意義，其中「創」代表創造、勇於創新、實踐創意、地方創生等多元意涵，而「客」指從事某種活動的人，更是象徵好客之意。創客棧可結合青年、社區、村長、社團、原民與客家族群，成為地方友善平台。

創新創業協會理事長陳皇丞說，協會成員來自各行各業菁英，樂意提供成功經驗和青年分享，協會服務項目中。可提供100萬以下創業金諮詢輔導，鼓勵更多在地青年勇敢創業、圓夢，「吉安創客棧」不僅是客家文化推展的重要平台，協會將全力推動青年創業的各項協助，讓此處成為創生洄游發展的基地。