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台東縱谷波斯菊3色花海 綻放美麗到春節後

中央社 / 台東縣3日電

台東縱谷鹿野鄉約20公頃的波斯菊花海趕上春節連續假期，3色花海將綻放美麗到春節過後，春節期間除總量管制也配合疫情採實名制。

距離春節連續假期只剩一星期，台東縱谷鹿野鄉瑞隆村二層坪水圳旁，1、20公頃的波斯菊正盛開，3色花海迎風飄逸，宛如數不清的彩帶飛舞。

除了美麗的花海，還有復古造型的浮水圳，紅白相間的拱橋，由於地勢關係，也有「水往上流」的視覺奇景。

鹿野鄉長李國強表示，二層坪花海不在台9線上，行經台9線鹿野段時要轉進瑞隆村瑞景路，也就是東29縣道，春節連假期間鄉公所在尚未耕作的稻田設有停車場，民眾務必遵守指示，將車停放停車場，否則這地區是產業道路，很容易塞車。

另外，在停車場設有防疫措施，須量體溫和酒精消毒，且採取實名制登記和總量管制。

不過，原本想要春節連假到台東縱谷欣賞油菜花海的遊客可能要失望了，影像紀錄者洪春景表示，今年2期稻收割後，農民灑油菜花籽的比例偏低，另一方面是今年因為氣候乾旱，卑南溪缺水，倚靠卑南溪供水的關山圳及池上圳，灌溉用水採輪灌措施，農民為了搶水插秧，紛紛提早打田放水伺機插秧。

洪春景表示，還好在鹿野瑞源的二層坪水橋，有一大片1、20公頃的繽紛波斯菊展開歡顏，目前已是大開時節，台東在地人紛紛前往欣賞此季節限定的美景，相信可以彌補春節造訪縱谷遊客看不到油菜花海的遺憾。

春節 台東 菜花

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