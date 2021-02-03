預防春節防疫破口 宜蘭市重要人氣景點及夜市全面消毒

春節返鄉人潮，加上遊客湧入及品嘗在地美食，宜蘭市是旅遊的重點。市公所今天針對夜市、火車站前景點等場所周邊進行環境清毒，過年後開學前也會針對校園進行防疫清毒，確保學生上下學安全。

宜蘭市的重要景點都很集中，舊城區的小吃美食也有很多排隊名店，市公所今鎖定東門夜市、幸福轉運站、幾米廣場、宜蘭火車站、宜蘭轉運站等場所周邊及各校學校加強防疫消毒工作。

今天清潔隊編派2組人力及出動2輛消毒車，使用1比50，即1份漂白水加49份冷水的稀釋漂白水進行防疫消毒工作，市公所強調，消毒為防疫的輔助作法，最重要的還是要做好個人防護工作：請勤洗手並正確的戴口罩；若有旅遊史與接觸史請配合政府的檢疫及隔離政策。