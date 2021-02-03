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過年前3天基隆仁愛、成功市場及崁仔頂交管 嚴禁臨停

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
過年前3天基隆仁愛、成功市場及崁仔頂交管嚴禁臨停。圖／警方提供
過年前3天基隆仁愛、成功市場及崁仔頂交管嚴禁臨停。圖／警方提供

基隆警察局第一分局有鑑於農曆春節將屆，為方便民眾買年貨，農曆過年前3天9日至11日，尖峰時期在仁愛市場、成功市場及崁仔頂漁貨市場周邊進行道路疏導及管制，嚴禁車輛在管制區塊內臨時停車，及商家在道路擺放貨物。

仁愛、成功市場重點加強疏導時段：9、10日8時至17時，11日8時至14時；崁仔頂漁貨市場重點加強疏導時段：

9日20時至10日8時，10日20時至11日8時。

疏導管制路段：(1)成功市場：成功一路(光一路至光二路)。(2)仁愛市場：仁四路段：自愛三路口至愛一路口。愛二路段：自仁二路口至仁五路口。(3)崁仔頂漁貨市場：孝一路段：自忠四路口至忠一路口。愛一路段：自仁五路口至仁二路口。

另外，愛二路（仁三路至仁四路間）之路邊收費停車格暫停收費，以提供做為卸貨區。基隆市警察局第一分局呼籲，採購年貨民眾請配合員警交通疏導管制措施，以維市區交通順暢與安全。

過年前3天基隆仁愛、成功市場及崁仔頂交管嚴禁臨停。圖／警方提供
過年前3天基隆仁愛、成功市場及崁仔頂交管嚴禁臨停。圖／警方提供

警察 基隆 年貨

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