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花蓮春節返鄉專車餘票 2/4可至縣府購買

中央社 / 花蓮縣3日電

花蓮縣政府與台鐵局、客運公司合作辦理春節返鄉專車，1月底開放網路購票後仍有餘票，火車票還有3至5成餘票，客運餘票更多，明天上午9時起將在縣府民政處開放現場購票。

花蓮縣政府民政處指出，縣府與台鐵合作返鄉專車多年，每年春節需求量最大，今年試辦客運專車，增加載運量，1月底開放第一階段網路訂票，餘票將於明天上午9時至下午5時於縣府民政處開放現場購票，全票新台幣200元、半票100元。

台鐵春節返鄉、返工專車各有2班，每班566個座位，往返台北車站及花蓮站，南下發車時間為9日晚間7時52分、10日上午9時30分；返北發車時間為15日下午5時、16日下午2時30分。

客運返鄉專車，由統聯、台北客運負責，往返南港轉運西站及花蓮轉運站各4班車，南下發車時間9日晚間7時30分、10日上午9時；北上發車時間15日、16日下午2時30分。

民政處表示，16日火車票下午的返北車班已有7成訂票率，其餘車班平均有5成訂票率；客運訂票率相較少，每班都有餘票。今年訂票率沒有往年踴躍，推測跟武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情有關，民眾搭乘大眾運輸工具意願低，選擇自駕返鄉的比例會增加。

民政處指出，返鄉專車採實名制，限本人搭乘，取票、乘車須提供身分證明文件，凡具備花蓮縣民資格（含設籍花蓮或身分證U開頭）、或在花蓮工作者，其配偶、直系血親及其配偶均可購買。

台鐵 春節 身分證

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