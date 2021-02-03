快訊

洽談新冠國際疫苗廠不只已上市3家 另3家名單再曝光

2021年全球各大預言總整理：疫情何時停、災禍會來嗎？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

花蓮返鄉專車火車、客運都有餘票 4日起開放現場購票

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮春節返鄉專車首度納入客運，火車及客運仍有餘票。圖／縣政府提供
花蓮春節返鄉專車首度納入客運，火車及客運仍有餘票。圖／縣政府提供

花蓮縣政府春節返鄉專車首度將客運納入，日前網路預購結束，火車、客運都有不少餘票，縣政府民政處4日開放現場購票，縣民或在花蓮工作的非縣民，本人、配偶、直系血親及其配偶，當天上午9時至傍晚5時，可在縣府民政處購票，售完為止。

花蓮春節返鄉專車分成火車及客運，均一價都是單程200元。火車為推拉式自強號，北上、南下各兩列次。南下乘車時間為2月9日晚間7時52分及10日上午9時30分，從台北火車站直達花蓮；北上2月15日下午5時、16日下午2時30分在花蓮站發車，備有接駁車，須持返鄉專車乘車證轉乘。

北花線返鄉公車委由台北及統聯兩家客運業者負責，返鄉乘車地點在台北南港轉運西站，台北客運每班43個座位，無廁所，會中停蘇澳站休息；統聯客運每班31個座位，有廁所，台北發車時間都是2月9日晚間7時30分，及10日（小年夜）上午9時，回程於2月15（初四）、16（初五）的下午2時30分，在花蓮轉運站發車。

縣府上月27、28日開放網路訂票，但銷售情況不理想。民政處推測，可能是疫情關係，影響民眾搭乘大眾運輸工具的意願，火車以16日返北的列車最搶手，售票約7成，其餘3列次約售5成；客運部分仍有不少餘票。

4日上午9時起開放第二階段的現場購票，花蓮縣民（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於4日9時至下午5時，在花蓮縣政府民政處購票。

縣府表示，返鄉專車為實聯制，限本人搭乘，取票及乘車時都須出示身分證明文件，專車屬服務性質，費用款項為行政作業費，全票200元、半票100元(未滿12歲、65歲以上、須持證明)，購票後恕不退費。

花蓮春節返鄉專車上月27、28日開放網路預購，民眾在台北火車站取票，4日開放現場預購。圖／縣政府提供
花蓮春節返鄉專車上月27、28日開放網路預購，民眾在台北火車站取票，4日開放現場預購。圖／縣政府提供

春節

延伸閱讀

助東海岸民眾春節返鄉 客運增班接駁台鐵紅眼列車

蘇花安時速 將訂70公里

「蘇花安計畫」設計時速70公里　目標2030年完工！

蘇花安路廊計畫 公路總局：目標112年施工

相關新聞

多良車站郵筒當垃圾桶 郵差無奈：取件還要充當清潔員

隨著科技發達，國人使用郵筒寄信的逐漸減少，但在台東熱門景點的郵筒，使用率依舊很高，大多以寄明信片為主，不過，有人就是缺乏...

花蓮返鄉專車火車、客運都有餘票 4日起開放現場購票

花蓮縣政府春節返鄉專車首度將客運納入，日前網路預購結束，火車、客運都有不少餘票，縣政府民政處4日開放現場購票，縣民或在花...

保障旅客住宿權益 台東縣府將公布非法旅宿名單

台東縣政府遏止非法旅宿，保障旅客權益，將定期公布未合法業者名單，並對於未申請登記非法經營的旅館業者最重可處50萬元、民宿...

特優駕駛高明賢 順道導覽景點

為提升公車服務品質，宜蘭縣政府舉辦金運獎評選，昨天表揚獲獎3家業者與8名優良駕駛。榮獲特優駕駛的高明賢親切服務，耐心回答...

富里稻草季 動物開派對

花蓮南區的玉里、富里鄉是重要的稻米產區，兩地農會將收割後的稻草再利用，玉溪地區農會在鎮上地標客城鐵橋旁，以熊為主題，打造...

身障桌球冠軍 苦練春聯分享

台東身障桌球好手陳富貴去年在全國身心障礙國民運動會奪金，不僅在運動領域大放異彩，他也克服困難學習書法，寫春聯送親友，分享...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。