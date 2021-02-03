花蓮返鄉專車火車、客運都有餘票 4日起開放現場購票

花蓮縣政府春節返鄉專車首度將客運納入，日前網路預購結束，火車、客運都有不少餘票，縣政府民政處4日開放現場購票，縣民或在花蓮工作的非縣民，本人、配偶、直系血親及其配偶，當天上午9時至傍晚5時，可在縣府民政處購票，售完為止。

花蓮春節返鄉專車分成火車及客運，均一價都是單程200元。火車為推拉式自強號，北上、南下各兩列次。南下乘車時間為2月9日晚間7時52分及10日上午9時30分，從台北火車站直達花蓮；北上2月15日下午5時、16日下午2時30分在花蓮站發車，備有接駁車，須持返鄉專車乘車證轉乘。

北花線返鄉公車委由台北及統聯兩家客運業者負責，返鄉乘車地點在台北南港轉運西站，台北客運每班43個座位，無廁所，會中停蘇澳站休息；統聯客運每班31個座位，有廁所，台北發車時間都是2月9日晚間7時30分，及10日（小年夜）上午9時，回程於2月15（初四）、16（初五）的下午2時30分，在花蓮轉運站發車。

縣府上月27、28日開放網路訂票，但銷售情況不理想。民政處推測，可能是疫情關係，影響民眾搭乘大眾運輸工具的意願，火車以16日返北的列車最搶手，售票約7成，其餘3列次約售5成；客運部分仍有不少餘票。

4日上午9時起開放第二階段的現場購票，花蓮縣民（含設籍花蓮或身分證「U」開頭）、其配偶、直系血親及其配偶，或非花蓮縣民但在花蓮工作者、其配偶、直系血親及其配偶，皆可於4日9時至下午5時，在花蓮縣政府民政處購票。