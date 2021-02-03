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助東海岸民眾春節返鄉 客運增班接駁台鐵紅眼列車

中央社 / 台東縣3日電

配合台鐵紅眼列車自強號，公路總局協調客運，春節期間花蓮玉里和台東成功間將加開紅眼專車，協助東海岸民眾返鄉和返工搭乘。

春節疏運，公路總局協調台東鼎東公路客運，玉里–寧埔–成功（經玉長公路）加開班車，配合台鐵局火車的搭乘和接駁。

2月9日下午4時20分客運由台東成功鎮開往花蓮玉里，配合搭乘台鐵自強號5249車次及自強號439車次往花蓮、台北；2月10日清晨3時40分客運從玉里往成功，接駁抵達玉里的台鐵紅眼自強號5270次列車。

2月15日晚上11時40分客運從成功往玉里，配合搭乘台鐵台東往台北的紅眼自強號5269次列車。2月16日上午10時50分客運從玉里開往成功，配合接駁普悠瑪5236車次和太魯閣408次自強號旅客。

自強號 台鐵 台東

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