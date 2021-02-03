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多良車站郵筒當垃圾桶 郵差無奈：取件還要充當清潔員
隨著科技發達，國人使用郵筒寄信的逐漸減少，但在台東熱門景點的郵筒，使用率依舊很高，大多以寄明信片為主，不過，有人就是缺乏公德心，將郵筒充當垃圾桶，讓取件郵差無奈說：「取件還要充當清潔員」。
「有時垃圾比信件多呢！」一名負責多良車站取件的郵差說，郵筒裡最常被人塞進菸蒂、衛生紙，再來就是吃完的塑膠袋和包裝紙，平時一天收件一次，還得清理郵筒垃圾，遇到連假垃圾更多，就是有人貪圖方便。
事實上，除了多良車站設有郵筒，包括池上飯包文化故事館門口、成功鎮新港漁港內，也因觀光熱點，設置郵筒來給遊客、旅人方便寄信，但一樣缺乏公德素養下，被充當垃圾桶，讓取件郵差相當困擾。
中華郵政台東郵局表示，景區郵筒平時都有固定派員維護清潔外，也呼籲民眾發揮公德心，勿將垃圾丟進郵筒內，尤其目前疫情嚴峻，使用過的口罩千萬不要塞入郵筒，恐造成防疫破口，對郵務人員也不好。
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