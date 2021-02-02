礁溪兆品特製何首烏雞湯 送獨居長者及中低收入戶

宜蘭礁溪鄉是各大溫泉飯店的一級戰區，兆品酒店為回饋鄉里、寒冬送暖，今天送出90份何首烏雞湯給鄉內獨居長輩與中低收入戶，雞湯美味香氣四溢，讓這些長輩溫暖在心頭，寒冬過好年。

礁溪鄉獨居長者有50位，這次除了送出雞湯給獨居者，另外40份送給1.5倍中低收入戶家庭。礁溪兆品酒店已第三年贈送雞湯給鄉內長輩，每到過年前，主廚林錦成都會主動打電話到礁溪鄉公所社會課，表達要贈送雞湯及需要的數量，今年共送出90份。

何首烏雞湯是以烏骨雞熬製成而成，經急速冷凍，老人家用電鍋復熱方便，每份雞湯大約800公克到900克，軟嫩可口又營養，很適合除夕過年食用，讓長輩採辦年貨時就不必再買雞來燉。

今天由兆品酒店主廚林錦成、公關副理廖瑋婷、德陽村長何衍財及鄉公所社會課長林靜瑩把雞湯送到獨居長者呂老先生的家中，呂先生看到份量十足的雞湯，大感驚喜，不斷感謝。

鄉公所說，呂老先生今年94歲，因遭逢戰亂而離家從軍，由小兵到國軍，一轉眼就過了幾十餘年，對他來說，礁溪等同他第二個故鄉，獨居的他三餐自理，偶爾在自家附近散步運動，順便做資源回收，生活悠閒自在，笑口常開，樂觀開朗是他的長壽秘訣。

鄉長張永德致贈感謝狀，感謝礁溪兆品酒店寒冬送暖，讓鄉內長輩在寒冷的天氣中也能感受溫暖，其它的雞湯也由社會課派人今天送到長輩及中低收入戶家裡。今天另有善心人士黃秋蘭、曹世昌先生共同捐贈溫泉米禮盒100份，給鄉內的獨居長者與弱勢家庭。