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基隆東明社區獲選金點之星 利用獎金料理年菜便當分送長者

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市長林右昌今天到信義區東明社區參加寒冬送暖愛分享活動，下廚準備便當菜餚，並與書法老師一起揮毫寫春聯。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天到信義區東明社區參加寒冬送暖愛分享活動，下廚準備便當菜餚，並與書法老師一起揮毫寫春聯。圖／基市府提供

基隆市長林右昌今天到信義區東明社區參加寒冬送暖愛分享活動，下廚準備便當菜餚，並與社區書法老師一起揮毫寫春聯，祝福在場民眾迎接新年「牛轉乾坤好運到」。

東明社區發展協會去年榮獲社區照顧關懷體獎最高榮耀「社區金點獎──金點之星」肯定，協會理事長吳月里利用獎金，今天準備200份具有年菜味道的便當，分送東明里的長者及弱勢家庭。

林右昌與社會處長吳挺鋒、副處長駱文章、信義區長吳國偉等人到東明社區「351幸福中心」，他化身據點總鋪師料理滷紅糟肉，並把滷白菜、烤麩及紅糟肉等料理裝進便當，分享給長者，接著與社區書法老師一起寫春聯，增添迎春喜氣。

吳挺鋒說，東明社區發展協會主動尋覓租借並活化市有房屋，並利用都發處、環保局等資源重新整建，創立銀髮幸福中心，為社區長者提供關懷照顧服務，開創「東明模式」，落實在地老化政策值得肯定。全市現有88處社區照顧關懷據點，平均每2個里就有一個據點，市府將持續鼓勵長輩多到據點參與課程及活動，促進身心靈健康，豐富老年生活。

基隆市長林右昌今天到信義區東明社區參加寒冬送暖愛分享活動，下廚準備便當菜餚，並與書法老師一起揮毫寫春聯。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天到信義區東明社區參加寒冬送暖愛分享活動，下廚準備便當菜餚，並與書法老師一起揮毫寫春聯。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天到信義區東明社區參加寒冬送暖愛分享活動，下廚準備便當菜餚，並與書法老師一起揮毫寫春聯。圖／基市府提供
基隆市長林右昌今天到信義區東明社區參加寒冬送暖愛分享活動，下廚準備便當菜餚，並與書法老師一起揮毫寫春聯。圖／基市府提供

便當 林右昌 春聯

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