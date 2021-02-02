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宜蘭比照米其林評選金運獎駕駛 菜鳥的他榮獲特優獎

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭金運獎特優的高明賢，獲頒2萬元獎勵及獎座。記者戴永華／攝影
宜蘭金運獎特優的高明賢，獲頒2萬元獎勵及獎座。記者戴永華／攝影

為提升客運司機服務品質，宜蘭縣政府舉辦金運獎評選，過程比照米其林指南的給星一樣嚴格，最後選出3名得獎業者與8名優良駕駛，榮獲特優的高明賢雖然只有1年多駕駛經驗，他親切服務且耐心回答乘客問題，還會介紹停靠景點特色，得獎實至名歸。

有感於客運駕駛工作辛苦，縣長林姿妙上任後舉辦金運獎評選，鼓勵提升對乘客的服務品質，第二屆選拔過程中，為求客觀公正，把民眾對駕駛服務的感受納入重要評分，評分標準有如米其林指南給星一樣嚴格，除了業者和民眾給予的分數，還有隨機搭乘的「神秘客」參與評分。

經由三輪的隨車評查，入圍決選前10名再嚴謹給出服務成績，最後選出前8名，獲獎者各得8千元到2萬元獎金、獎座。

今天公布表揚得獎的3家業者，依序分別是大都會汽車客運公司、首都客運公司、葛瑪蘭汽車客運公司，縣長林姿妙感謝他們為宜蘭公共運輸服務品質樹立標竿。

競爭激烈個人獎部分，榮獲特優是國光客運公司的優良駕駛高明賢；優等是蔣育璿、羅達益、李仁志；甲等獎朱祥龍、謝芷妤、陳士為、林俊彥共8名優秀駕駛。

現年54歲的特優駕駛高明賢，進入國光客運公司才1年4個月，以前長年從事電信業，中年轉行，很感謝公司給他紮實的訓練，對於得獎感到開心，他說，家中老母親80幾歲了，將心比心，很多長輩就像親人般，他會放慢速度平穩駕駛，降低底盤讓老人家好上車。

家住宜蘭市的他對於各大風景據點瞭若指掌，到了壯圍鄉沙丘風景區、或來到頭城鎮阿宗冰店，都能夠清楚訴說背景與由來，堪稱是最佳在地導覽員。

拿下優等獎的葛瑪蘭客運司機李仁志在公司服務8個月，行駛礁溪與宜蘭地區路線，乘客感覺他駕駛平穩舒適，在公車靠站時會對外廣播行駛的方向，貼心的舉動可避免乘客搭錯車。

林姿妙表示，疫情期間客運駕駛格外辛苦，除了要提供完善服務，防疫叮嚀及把關更不可少，縣府感謝辛苦的駕駛為公共運輸默默努力付出，藉由表揚的正面力量，啟動良善循環，這也是敬業的證明。

宜蘭比照米其林指南的給星標準，安排神秘客評分，今天表揚榮獲金運獎8名優秀駕駛，其服務品質備受乘客肯定。記者戴永華／攝影
宜蘭比照米其林指南的給星標準，安排神秘客評分，今天表揚榮獲金運獎8名優秀駕駛，其服務品質備受乘客肯定。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府公布表揚榮獲金運獎的3家業者，分別是大都會汽車客運公司、首都客運公司、葛瑪蘭汽車客運公司，感謝他們為宜蘭公共運輸服務品質樹立標竿。記者戴永華／攝影
宜蘭縣政府公布表揚榮獲金運獎的3家業者，分別是大都會汽車客運公司、首都客運公司、葛瑪蘭汽車客運公司，感謝他們為宜蘭公共運輸服務品質樹立標竿。記者戴永華／攝影
榮獲宜蘭金運獎特優的高明賢，對於各大風景據點瞭若指掌，能夠清楚訴說背景與由來，堪稱是最佳在地導覽員。記者戴永華／攝影
榮獲宜蘭金運獎特優的高明賢，對於各大風景據點瞭若指掌，能夠清楚訴說背景與由來，堪稱是最佳在地導覽員。記者戴永華／攝影

林姿妙 公共運輸 米其林

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