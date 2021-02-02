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蘇花安路廊計畫 公路總局：目標112年施工

中央社 / 花蓮縣2日電

蘇花改去年全線通車，交通部公路總局將沿線3處共30公里未改善路段納入「蘇花公路安全提升計畫」，公路總局今天指出，預計112年完成綜合規畫及環評後施工。

公路總局蘇花公路改善工程處、第四區養護工程處及台北區監理所，今天上午在花蓮舉辦「110年花蓮地區春節疏運記者會」，簡報春節疏運交通方式、年度重要工程進度等。

因蘇花改僅部分瓶頸路段改善，仍有部分路段行駛台9丁舊蘇花公路，蘇改處簡報指出，蘇花安改善路段納入未改善路段，包括宜蘭東澳至南澳段11公里、花蓮和平至和中段5.7公里及和仁至崇德段14公里等，總長逾30公里。

蘇花改簡報指出，蘇花安路線初步設計與蘇花改雷同，以單線雙向高架、隧道為主，設計時速為70公里。

蘇改處長邵厚潔接受媒體採訪指出，目前正在辦理綜合規畫及環境影響評估作業，預計今年6月公路總局的建議方案就會出爐，按照程序還要經過環評定案，目標112年施工、119年完工。

邵厚潔解釋，目前規畫方案都還沒定案，民眾的意見、專家學者的建議都在考量內，會持續和相關單位溝通，會朝對大家都有利的方案進行，也希望民眾能持續提供想法。

農曆春節疏運部分，公路總局將首次開放蘇花改路肩於特定時段讓大客車通行，非蘇花改路段也設置大客車優先道，預估從蘇澳端至花蓮搭乘客運，壅塞時段的行車時間可比自行開車節省40至60分鐘。

為鼓勵民眾搭乘國道及公路客運，公路總局在農曆初二至初四推出東部限定加碼優惠，4人同行持國道客運來回票，並搭配台灣好行宜花東在地體驗行程套票，或於在地合法飯店（旅宿業）住宿，即提供其中1人國道客運免費招待。

回程時，若搭乘國道客運，檢具台灣好行套票證明、在地合法飯店或旅宿業住宿證明，再折抵新台幣200元。

國道客運 蘇花改 蘇花公路

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