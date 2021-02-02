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卜蜂董座：萊豬進口是政治問題 民眾吃到機率很低

宜蘭年節市場超商及餐飲食品抽驗結果 119件全合格

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭縣衛生局最近針對傳統市場、超市、攤商、餐飲及製造業進行春節應景食品進行抽驗，項目包括農藥殘留、動物用藥殘留及違法添加物等，今天公布檢驗結果均符合規定。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局最近針對傳統市場、超市、攤商、餐飲及製造業進行春節應景食品進行抽驗，項目包括農藥殘留、動物用藥殘留及違法添加物等，今天公布檢驗結果均符合規定。圖／衛生局提供

宜蘭縣衛生局最近一個多月來，針對傳統市場、超市、攤商、餐飲及製造業進行春節應景食品進行抽驗總共119件，檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥殘留及違法添加物等，今天公布檢驗結果均符合規定。

衛生稽查人員這次春節食品抽驗品項包含蔬果農產品、禽畜水產品、糕粿糬類製品及休閒食品等，檢驗項目依抽驗品項之風險高低分別有農藥殘留、動物用藥殘留、添加物限量及違法添加物(防腐劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、著色劑)等，並沒有發現違規。

衛生局長徐迺維呼籲消費者，選購年節食品宜選擇包裝完整、標示清楚之食品，建議可優先選擇原形食材及當季蔬果，吃的健康，減少身體負擔。如有食品衛生安全問題，可撥打衛生局食品藥物管理科專線03-9332779或廉政食安專線03-9322634分機1502。

宜蘭縣衛生局最近針對傳統市場、超市、攤商、餐飲及製造業進行春節應景食品進行抽驗，項目包括農藥殘留、動物用藥殘留及違法添加物等，今天公布檢驗結果均符合規定。圖／衛生局提供
宜蘭縣衛生局最近針對傳統市場、超市、攤商、餐飲及製造業進行春節應景食品進行抽驗，項目包括農藥殘留、動物用藥殘留及違法添加物等，今天公布檢驗結果均符合規定。圖／衛生局提供

衛生局 抽驗 農藥殘留

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