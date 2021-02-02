宜蘭年節市場超商及餐飲食品抽驗結果 119件全合格

宜蘭縣衛生局最近一個多月來，針對傳統市場、超市、攤商、餐飲及製造業進行春節應景食品進行抽驗總共119件，檢驗項目包括農藥殘留、動物用藥殘留及違法添加物等，今天公布檢驗結果均符合規定。

衛生稽查人員這次春節食品抽驗品項包含蔬果農產品、禽畜水產品、糕粿糬類製品及休閒食品等，檢驗項目依抽驗品項之風險高低分別有農藥殘留、動物用藥殘留、添加物限量及違法添加物(防腐劑、漂白劑、甜味劑、保色劑、著色劑)等，並沒有發現違規。