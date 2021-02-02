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買年貨爆人潮 基隆仁愛市場道路過年前3天管制車輛通行

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
傳統市場在過年前將湧現人潮，基隆市警局規畫9日到11日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。記者邱瑞杰／攝影
傳統市場在過年前將湧現人潮，基隆市警局規畫9日到11日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。記者邱瑞杰／攝影

快過年了，許多民眾會上市場採買年貨。基隆市警局規畫9日到11日（除夕）在仁愛、成功、信義、南興、安樂市場周邊道路，執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入，請民眾配合。

警方說，人潮最多的仁愛市場，預計過年前的周休2日就會出現人潮、車潮，因此提前在6、7日上午8點到下午2點，加派員警前往執勤，維持交通順暢。

警方表示，距離農曆春節還有10天，平時假日就見人潮的傳統市場，年前人車會更多。9日、10日上午8點到下午5點，11日上午8點到下午2點將加派警力，在仁愛、成功、信義、南興、安樂市場周邊道路管制及疏導交通。

警方今天公布各地市場道路管制方案，仁愛市場周邊仁四路（愛三至愛一路）、愛二路（仁二至仁五路）禁止車輛進入；另開放愛二路（仁三至仁四路）汽車停車格供貨車臨時卸貨。

信義市場附近信二路段單號（義六至義七路）停車格禁停，信義區公所至力揚停車場入口供車輛停等入場，其餘規劃為行人徒步區。義六路信義君悅至柏悅府前道路、信二路段雙號（234巷至義七路）開放機車停放。

成功市場旁成功一路郵局前約15格機車停車格禁止停車，並加強周邊違停車輛驅離。

南興市場周邊未實施封街管制，僅派員警在崇智街與明德一路、光明路路口疏導交通。

安樂市場安一路、樂一路口號誌上午9點到12點啟動三色號誌管制，觀音橋兩側放置交通錐以利人車分道，並加強安一路沿線違規車輛驅離、舉發。

傳統市場在過年前將湧現人潮，基隆市警局規畫9日到11日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。記者邱瑞杰／攝影
傳統市場在過年前將湧現人潮，基隆市警局規畫9日到11日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。記者邱瑞杰／攝影
傳統市場在過年前將湧現人潮，基隆市警局規畫9日到11日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。記者邱瑞杰／攝影
傳統市場在過年前將湧現人潮，基隆市警局規畫9日到11日（除夕）在市場周邊道路執行交通疏導勤務，部分路段禁止車輛進入。記者邱瑞杰／攝影

傳統市場 基隆 違停

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