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少將率50弟兄刷油漆！台東獨老的家煥然一新

聯合報 / 記者尤聰光／台東即時報導
東指部指揮官少將陳信助，跟著官兵一起刷油漆，給獨居老人的家煥然一新。圖／陸軍東指部提供
東指部指揮官少將陳信助，跟著官兵一起刷油漆，給獨居老人的家煥然一新。圖／陸軍東指部提供

為體現國軍愛民助民的優良傳統，陸軍台東地區指揮部（太平營區）官兵今天前往市區需高度關懷長者家中，協助環境打掃、刷漆、送物資及張貼春聯，讓部隊與社區緊密結合，增進軍民情感。

台東地區指揮部表示，此次寒冬送暖活動，除讓官兵在訓練之餘，發揮國軍愛民助民精神，更希望藉此活動，使官兵能多關懷身邊的人、事、物，共同傳遞愛與溫暖。

今天上午由指揮官少將陳信助帶領50位官兵，攜帶掃具和物資前往市區高危險的獨居老人家中，陳信助挽起袖子刷油漆，他說，幫助民眾沒有分階級，從軍以來他也都是跟著弟兄一起服務，做就對了。

縣府社會處長陳淑蘭說，全縣獨居老人達2411位，其中高危險的獨居老人就有29位，為讓高危險的獨居長輩也能溫馨過好年，感謝國軍官兵協助環境清潔和贈送物資。

為體現國軍愛民助民的優良傳統，陸軍台東地區指揮部（太平營區）官兵前往市區需高度關懷長者家中，協助環境打掃、刷漆、送物資及張貼春聯。圖／陸軍東指部提供
為體現國軍愛民助民的優良傳統，陸軍台東地區指揮部（太平營區）官兵前往市區需高度關懷長者家中，協助環境打掃、刷漆、送物資及張貼春聯。圖／陸軍東指部提供

獨居老人 國軍 台東

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