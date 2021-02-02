慈濟醫療助力 池上多元照顧中心預計3月底啟用

台東縣政府爭取前瞻基礎建設補助新台幣2900餘萬元，新建一座結合多項功能的「池上多元照顧服務中心」，今天與慈濟醫療財團法人簽約委託經營管理，預計3月底啟用。

台東縣政府與慈濟醫療財團法人上午進行委託經營管理契約簽約儀式，為雙方長照服務合作開啟新頁。縣長饒慶鈴表示，池上多元照顧服務中心未來將是推展縱谷地區長照服務的新據點，落實社區照顧，可望提供在地長者完善長照服務。

饒慶鈴指出，截至109年12月，池上鄉65歲以上老人占全鄉人口的22.84%，鄰近的關山鎮、鹿野鄉65歲以上老人占全鄉也皆已超過20%以上，達世界衛生組織（WHO）認定的「超高齡社會」。因此，縣府對於老人社會福利政策相當重視。

台東縣有全國最多的91所原住民部落文化健康站、社區關懷據點、聚福食堂，希望老寶貝可以健康、快樂的生活。

饒慶鈴表示，縣府積極爭取前瞻基礎建設，獲得中央補助2980萬6000元，另池上鄉公所配合自籌1914萬元及土地提供，於池上鄉福文村建置台東縣第一座結合多項功能的全新多元照顧服務中心。

除了硬體建設，饒慶鈴說，軟體更要搭配，縣府積極媒合慈濟醫療財團法人協助管理池上多元照顧服務中心，有慈濟醫院的加入，協助內部整體規劃運用，再加上縣府預計投入補助內部設施設備約1000萬元經費，未來池上多元照顧中心將可望提供小規模多機能、團體家屋、送餐服務及照顧服務等功能，讓縱谷線的民眾更加有感。