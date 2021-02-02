林姿妙清晨了解果菜批發市場供貨情形 春節前延長營業

為確保春節前民生物資供貨穩定，宜蘭縣長林姿妙今天清晨前往宜蘭縣果菜批發市場，了解農產品供貨情形，該市場在春節前每天延長營業時間到中午，除夕中午過後休市，初六恢復營業。

林姿妙表示，農曆年節為國人圍爐團圓的重要日子，預期整體民生物資需求將大幅增加，為確保縣內蔬果及各類什貨供應穩定，已請縣府農業處及宜蘭縣果菜批發市場預為因應。

縣府農業處指出，目前縣府已掌握縣內大型市場年節前民生物資供應預備作業，宜蘭縣果菜批發市場備貨量將由每日210公噸提升至350公噸，2月9日及10日更將提升到520及570公噸。

另外，為讓民眾方便採買及補貨需求，果菜批發市場自2月7日（日）起至2月11日（四）延長營業時間（自凌晨零時）至中午12時。

為保障消費者安全，縣府會持續派員進駐果菜批發市場，每日主動檢驗場內新鮮蔬果農藥殘留情形，並輔導縣內蔬果供應單位用藥安全觀念。

宜蘭縣果菜運銷合作社理事主席林錦旭表示，今年春節前各項蔬果、什貨供應量充足且價格平穩，可滿足消費者需求，民眾可安心採買，市場出、入口張貼防疫訊息，民眾進入市場時應保持室內1.5公尺、室外1公尺社交距離，守護健康的採買場域。