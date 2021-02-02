基隆廟口夜市視疫情發展 春節期間不排除實施人流管制
春節即將來臨，國內疫情依然嚴峻，基隆市長林右昌今天表示，將視疫情狀況及遵循中央防疫中心指示，廟口、愛四路夜市過年期間不排除重啟去年執行的人流管制，屆時請民眾配合，做好自身防護，保護自己和他人安全。
基隆廟口和愛四路夜市去年4月12日起，因應疫情變化曾啟動人流管制措施，在街道、巷弄間設置管制點，計算進出人數，同時間以容留2000人為上限，後來提高到2500人，直到去年5月18日才取消管制。
林右昌說，市府近期會派人在傳統市場或夜市，對民眾加強宣導，並要求攤商一定要戴口罩，並放置透明隔板防疫。市府會視疫情狀況及中央流行疫情指揮中心指示，不排除在廟口和愛四路夜市重啟人流管制措施。
基隆市衛生局統計，基隆市新冠肺炎累計疑似通報案例共311例，其中300例排除，11例陽性。社區通報檢測累計採檢524人，523人排除，1人送驗中。目前居家檢疫371人，防疫旅館有63人入住。
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