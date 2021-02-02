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配合防疫 宜蘭五結走尪半程馬拉松延期6月19日登場

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
原訂2月27日登場的五結走尪半程公益馬拉松，配合防疫將延期至6月19日登場。記者張議晨／攝影
原訂2月27日登場的五結走尪半程公益馬拉松，配合防疫將延期至6月19日登場。記者張議晨／攝影

宜蘭五結鄉利澤簡「走尪」被登錄為無形文化資產，今年原定於2月26、27日展開系列活動，但配合新冠肺炎防疫工作，僅在26日上午8時舉辦走尪保平安除疫祈福活動，其他相關活動取消，27日走尪半程公益法拉松，則延期至6月19日登場。

五結鄉公所指出，走尪今年與廟宇嘉年華民俗文化活動合辦，都在利澤簡永安宮舉行，配合防疫規定，活動精簡化，除了祈福儀式外，其餘趣味競賽等活動將取消。

至於半程馬拉松，則延期至6月舉行，將與穗花棋盤腳花季一起舉辦，希望跑者在穗花、風箱花盛開及稻浪黃禾的美麗季節，相聚於五結鄉五十二甲溼地，繼續支持路跑活動。

另，即日起至2月底，結合全鄉14間廟宇登場的廟宇嘉年華，因活動皆在戶外，無群聚疑慮繼續辦理，只是元宵晚會因防疫，將另外擇期於五結鄉公所辦理網路直播抽獎活動，開廟門快閃活動取消。

網路直播 新冠肺炎 快閃

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