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基隆廟口夜市防疫 春節不排除重啟人流管制

中央社 / 基隆2日電

基隆廟口和緊鄰的愛四路夜市去年4月起因應武漢肺炎疫情變化，曾啟動人流管制措施，基隆市長林右昌今天說，今年春節期間不排除重啟人流管制。

基隆市政府因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情變化，去年4月12日起在廟口夜市和緊鄰的愛四路夜市設置3處管制點，試辦容留人數總量管制，同時間以2000人為上限，之後提高到2500人，去年5月18日取消人流管制措施。

林右昌今天在市務會議後記者會表示，近期無論在傳統市場或夜市，市府都有派同仁舉著牌子，要求攤商一定要戴口罩，並將透明隔板豎立起來加強防疫，到目前為止攤商配合狀況還不錯。

林右昌指出，春節即將到來，市府將視疫情狀況及中央流行疫情指揮中心指示，未來不排除在夜市重啟人流管制措施，也呼籲民眾遵守防疫指引，做好自身防護，保護自己和他人安全。

夜市 疫情 基隆

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