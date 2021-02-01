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市公車改道塞爆？ 警員站崗忠二路違停全不見變順暢
基隆市公車配合國門廣場工程年後動工，市公車3、4、6開頭路線的公車，今天起改從基隆火車站南站廣場旁孝四路發車。外界擔心2線車道忠二路可能塞車，警方調派員警站崗取締違停，公車處則要求司機都走右線車道，改道首日並未出現明顯亂象。
當地仁愛區文昌里長王明清說，孝四路、忠二路口是火車站南站停車場出入口，過去就常發生車禍。現在公車班次增加，擔心狀況會更多。此外，很多老人家過馬路走得比較慢，希望公車處約束公車司機，從孝四路左轉忠二路時減速慢行，以免發生憾事。
班車路線3、4、6開頭的市公車，分別開往中山區、七堵區和暖暖區，過去以公車總站或城隍廟為起點，配合國門廣場將在農曆年後動工，今天起移往孝四路發車。
公車處長陳新埤說，市公車每天約發1000班次，3、4、6開頭的班次占約一半。上下班交通尖峰時間班次較密集。今早他到孝四路一帶查看行車狀況，因為連日宣導，大多數民眾都知道改到孝四路站牌搭車。
忠二路有2線車道，兩側畫設機車停車格。因為路幅不大，且過去常有車輛違停，外界擔心大量公車從孝四路左轉忠二路，可能造成塞車。
為了防止交通出現亂象，警方今天調派員警在忠二路站崗，同時安排拖吊車在附近巡迴，取締違停。公車處則是要求司機經過忠二路，都要行駛右線車道，減少對其他用路人的衝擊，行車狀況頗順暢。
忠二路嚴格取締違停，讓交通更順暢，但當地商家生意可能為此略受影響。因為市中心停車位難找，加上開車族、機車族求方便，有人會在忠二路車道「暫停」，下車買東西再開走，今天因為有員警站崗，只能駛離或繞道改停其他地點。
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