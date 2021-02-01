花蓮兩大廟取消春節活動 籲信徒提前參拜避群聚

花蓮吉安鄉勝安宮、新城鄉保安宮每年春節舉辦各項大型活動，吸引萬人參與、祭拜。今年因應新冠肺炎疫情，廟方皆取消大型活動，也不提供餐點，其中已舉辦43年的猜燈謎活動也跟著取消。廟方呼籲，信徒可提前參拜、安太歲，避免過年期間群聚。

花蓮勝安宮表示，因應疫情未解除，決議調整多項活動，除了過年期間及香客較多時，入宮內須全程戴口罩、量體溫、酒精清潔手部，並依出入口指示動線參拜外，因無法實名制，取消已舉辦43年的猜燈謎活動，不提供平安餐及施放煙火，不過牛年主題燈及參賽花燈、平安橋可自由參觀。

另外大年初一（12日）團拜只由工作人員入內參與，其餘人員在殿外參拜，不提供點心餐點食用；農曆二月文昌學子祈福活動今年也取消。

新城保安宮天公廟每年大年初九（20日）會舉辦天公生慶典，常聚集眾多信徒參拜。今天廟方指出，為了做好防疫，當天取消贈送萬人平安粥，攤販夜市也會跟著取消，還有初八的迎媽祖活動停辦。