秘書長及處長布達 林右昌勉無縫接軌加速市政

基隆市政府今天舉行秘書長、產發處長和交通處長布達典禮，市長林右昌以「把握每一天向前衝，市政不能稍刻停歇」期許新任秘書長與處長能無縫接軌，加速市政向前進。

新任秘書長由現任產業發展處長黃駿逸升任，立法委員蔡適應國會辦公室主任黃健峰接任產發處長；交通處長李綱將任交通部鐵道局主任秘書，現任交通處副處長蘇先知接任交通處長。

林右昌說，李綱在剛上任時曾被說不是基隆人、不瞭解基隆交通，但6年來不只在基隆置產還入籍基隆，且發揮交通專業，如今規劃基隆捷運提升中運量系統，李綱還要到中央任職，有助基隆鐵道與捷運建設，為基隆超前布署；離任前也帶給市民大禮，爭取快捷公車增停靠站、增開。

至於新任秘書長，林右昌說，黃駿逸具備細膩人格特質及中央到直轄市、地方的公務歷練，對市府政務和各局處計畫最清楚，無縫接軌襄助他和副市長林永發，協調各局處解決問題，更能展現市府能量與效益。

林右昌表示，蘇先知從求學到民間顧問公司、客運公司及投入公部門，都在交通領域任職，擁有豐富交通專業與經驗，曾在北北基3縣市擔任交通單位主管，接任交通處長有助北北基合作協調業務。

他說，黃健峰是淡江大學中國大陸研究所法學碩士，之前擔任立委蔡適應國會辦公室主任，協調各部會政務，熟稔市政與中央各部會，上任後將配合政務推展，除帶領同仁加速推動重大建設與計畫案外，並爭取中央各部會協助，為市府導入更多資源。