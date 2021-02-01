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多良火車站入園收費首日 民眾搶買第一張門票留念

中央社 / 台東縣1日電

台東南迴線上最美麗的多良火車站今天開始收入園清潔費，每人新台幣10元，遊客到訪興致不減，還有民眾一早等候搶買第一張門票作為紀念。

太麻里鄉公所表示，今天實施收費第一天，觀察入口動線等，確實有些許地方需要調整改進，除了動線以外，還要加強收費員教育訓練及相關設施的改善等，希望遊客來到車站園區能更便利舒適。

根據鄉公所統計，多良火車站園區每年平均吸引逾20萬人次造訪，龐大的觀光人潮也帶來環境衝擊，垃圾問題造成鄉公所管養困難，遮陽用的雨傘吹落臨近鐵軌處，也威脅火車行駛安全性，經鄉公所多次研商後，決議採取收費。

上午7時營運時間開始，就有遊客搶頭香，購買首張門票後，開心入園參觀，並表示要將門票留作紀念。

收票員表示，從上午7時開園到10時，短短3個小時已經賣出430張門票，預估今天可以賣出超過2000張，接下來的春節連假恐破萬張。

多良火車站於民國95年10月1日因上下車人次很少，台鐵基於成本考量裁撤，但因此處有絕佳的觀海視野，碧海藍天，被鐵道迷譽為「全台最美車站」，成為南迴線熱門打卡景點。

火車站 多良 南迴線

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