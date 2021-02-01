麻辣花生真菌毒素超標 花蓮縣抽驗春節食品下架2件

年節將近，大多民眾採買食材圍爐，花蓮縣衛生局稽查63件春節應景食品，抽驗結果有2件不合格，包括「麻辣花生」、「粉豆」，均已令業者立即下架。另針對豬肉原產地標示，衛生局要求原產地標示清楚，以保障食品安全。

衛生局針對15家食品加工廠、年菜餐廳、大賣場、傳統市場等通路，查核作業衛生及檢查產品標示35件，抽驗蔬果、肉品、乾貨等共計63件春節應景食品，其中產地台中市的「麻辣花生」被驗出真菌毒素超標、花蓮農戶產的「粉豆」則是農藥殘留超標，不合格率約3.2％。

衛生局表示，不合格的食品，第一時間已勒令販賣業者下架，並分別移請供應商所在地衛生局及花蓮縣動植物防疫所處辦，可依違反「食品安全衛生管理法」第15條規定，處6萬元以上、2億元以下罰鍰。

衛生局長朱家祥說，稽查項目針對製造及販售場所環境衛生、標示檢查、抽驗等，常見缺失多為機具不乾淨，已請相關業者在期限內改善完成；另加強豬肉原料原產地標示稽查，要求保存來源文件以利核對標示正確性。

朱家祥建議，民眾適量採購年貨，避免存放太久，影響食材新鮮度，選購食品應注意包裝完整、標示齊全，勿購買來路不明、顏色異常鮮艷產品；年糕應適量食用並細嚼慢嚥，避免消化不良。春節飲食注意「三低一高」低油、低鹽、低糖、高纖維，多攝取蔬果，並攝取足量水分，以維護健康。