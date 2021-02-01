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基市府秘書長和產發、交通處長就職 林右昌勉無縫接軌

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府新任秘書黃駿逸（中）、產業發展處長黃健峰（右）和交通處長蘇先知今天宣誓就職。圖／基市府提供
基隆市政府新任秘書黃駿逸（中）、產業發展處長黃健峰（右）和交通處長蘇先知今天宣誓就職。圖／基市府提供

基隆市政府今天舉行新任秘書長黃駿逸、產業發展處長黃健峰、交通處長蘇先知布達宣誓典禮，市長林右昌以「把握每一天向前衝，市政不能稍刻停歇」，期許3人栓緊螺絲，不能鬆懈，讓市政加速前進。

林右昌今天頒發獎牌給剛卸任交通處長的李綱，肯定任內貢獻。林說，李綱卸任前又帶給基隆市民大禮，因為快捷公車1579線與1579A線，從基隆開往台北將增停松山高中站，回程增停市府轉運站。1579B線由基隆市祥豐街出發，到北市府轉運站折返，預計農曆過年後、海大開學前發車。

市府上午在4樓禮堂舉辦布達儀式，市府新任秘書長由原產業發展處長黃駿逸升任，遺缺由立委蔡適應國會辦公室主任黃健峰接任。李綱升任交通部鐵道局主任秘書，由交通處副處長蘇先知接任處長。

林右昌致詞時，感謝前秘書長李銅城、代理秘書長的參議楊桂杰辛勞任事，肯定李銅城任內襄助他落實政策，也對李綱6年交通處長任內，發揮專業知能，規劃整合基隆市交通系統表示肯定。

林右昌說，李綱剛上任時，外界曾質疑不是基隆人，不了解基隆的交通。李網後來入籍基隆，並將基隆捷運提升到中運量系統。未來到中央任職，相信對基隆鐵道與捷運建設有助益，可說是基隆的「超前部署」。

林右昌指出，過去6年多任內較著重基礎建設，黃駿逸具備細膩人格特質及中央到直轄市、地方公務歷練，清楚市府政務和局處計畫，未來必能無縫接軌，襄助他協調各局處解決問題，展現市府效能。

黃駿逸表示，未來會全力以赴扮演好秘書長的角色，承上啟下，貫徹市長政策指示，並擔任和議會溝通橋樑，同時協調市府各局處，把力量團結在一起，完成市長交辦任務。

基隆市政府今天舉行新任秘書長、產業發展處長、交通處長布達宣誓典禮。圖／基市府提供
基隆市政府今天舉行新任秘書長、產業發展處長、交通處長布達宣誓典禮。圖／基市府提供

基隆 林右昌 捷運

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