快訊

羽球年終賽／戴資穎復仇！逆轉馬琳奪第3冠

花蓮「海人季」推海洋教育 認識友善捕魚方式

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
花蓮「海人季」透過簡單易懂的遊戲方式，傳達愛護海洋觀念。記者王思慧／攝影
花蓮「海人季」透過簡單易懂的遊戲方式，傳達愛護海洋觀念。記者王思慧／攝影

花蓮擁有175公里長海岸線，為提倡友善海洋環境觀念，並活化魚市，花蓮縣政府今天在花蓮漁港觀光魚市舉辦「海人祭」，利用互動遊戲、體驗活動，認識友善捕魚方式，傳達愛護海洋觀念。花蓮縣長徐榛蔚表示，期盼藉由教育活動，大家保有海洋生態永續的觀念，與海洋和平共存。

徐榛蔚說，花蓮作為海洋城市，透過食魚教育，讓孩子能夠瞭解花蓮縣一年四季有多少的魚種，教育孩子用最環保永續的方式親近海洋。今年縣府推出「慢．精品．花蓮」，希望在疫情蔓延的時刻，大家選用最安全優質的花蓮農漁特產品，吃的安心又健康。

承辦海人祭的文創公司負責人胡文偉說，住在海邊的人應學習如何保護海洋，希望透過簡單易懂的遊戲方式，傳達愛護海洋觀念。像是「永續漁法體驗區」，將漁具固定放置在魚群會經過的路徑上，等待魚群誤入其中或咬餌，讓民眾認識花蓮常見相對友善的捕撈方式。

農業處指出，為放置漁民成立的環保艦隊帶回來的流失網具，縣府特別設立廢棄網暫置專區，並不定期進行清理，並彩繪成魚群浮球，替花蓮漁港帶來美學新意。

農業處表示，花蓮漁港觀光魚市目前已興建完成，縣府辦理向日廣場整建工程中，未來會有水舞廣場，預計工程驗收後，將提供新風貌的休憩空間。

花蓮縣政府今天在花蓮漁港觀光魚市舉辦「海人祭」，利用互動遊戲、體驗活動，認識友善捕魚方式，傳達愛護海洋觀念。記者王思慧／攝影
花蓮縣政府今天在花蓮漁港觀光魚市舉辦「海人祭」，利用互動遊戲、體驗活動，認識友善捕魚方式，傳達愛護海洋觀念。記者王思慧／攝影

徐榛蔚 漁民

相關新聞

蘇花改標線不清易誤闖水泥廠 公路總局允諾改善

蘇花改南下幸一路銜接右轉舊蘇花公路路段，因水泥廠也是同向，常有民眾反映標線不清楚不小心開進水泥廠，甚至部分車輛開到對向車...

羅東中山公園「牛年迎春」大牛角燈飾吸睛 成打卡熱點

宜蘭今年最壯觀的年節燈景在羅東鎮，鎮公所繼去年打造全國最大紅燈籠，今年設計一座超過4層樓高「牛年迎春」作品，巨大牛角燈相...

宜蘭傳藝宣布入園遊客全程戴口罩 停辦最受歡迎跋杯賽

年節期間的傳藝宜蘭園區是旅遊重點，表演活動多，吸引遊客如織。今年因應疫情，傳藝決定明天起入園的遊客必須全程佩戴口罩，量額...

花蓮森林育樂場小旅行 親近自然又防疫

受新冠肺炎疫情影響無法出國，春節連假預計花東吸引國旅人潮，花蓮林管處推出森林育樂場域小旅行，在池南國家森林遊樂區、林田山...

基隆火車站前蔣中正銅像搬家 基座另有故事要試掘判讀

基隆市政府在基隆火車站前打造國門廣場，計畫拆除站前圓環，移走圓環內故總統蔣中正銅像。文化局接獲資料顯示，銅像基座年代比銅...

衛福部基隆醫院一般病房2月1日起禁止探病 3種例外允許

衛生福利部基隆醫院宣布，自2月1日起一般病房除3種例外情況，全面禁止探病。陪病方面，每名病人限1人（含家屬、照顧服務員）...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。