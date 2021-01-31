花蓮「海人季」推海洋教育 認識友善捕魚方式

花蓮擁有175公里長海岸線，為提倡友善海洋環境觀念，並活化魚市，花蓮縣政府今天在花蓮漁港觀光魚市舉辦「海人祭」，利用互動遊戲、體驗活動，認識友善捕魚方式，傳達愛護海洋觀念。花蓮縣長徐榛蔚表示，期盼藉由教育活動，大家保有海洋生態永續的觀念，與海洋和平共存。

徐榛蔚說，花蓮作為海洋城市，透過食魚教育，讓孩子能夠瞭解花蓮縣一年四季有多少的魚種，教育孩子用最環保永續的方式親近海洋。今年縣府推出「慢．精品．花蓮」，希望在疫情蔓延的時刻，大家選用最安全優質的花蓮農漁特產品，吃的安心又健康。

承辦海人祭的文創公司負責人胡文偉說，住在海邊的人應學習如何保護海洋，希望透過簡單易懂的遊戲方式，傳達愛護海洋觀念。像是「永續漁法體驗區」，將漁具固定放置在魚群會經過的路徑上，等待魚群誤入其中或咬餌，讓民眾認識花蓮常見相對友善的捕撈方式。

農業處指出，為放置漁民成立的環保艦隊帶回來的流失網具，縣府特別設立廢棄網暫置專區，並不定期進行清理，並彩繪成魚群浮球，替花蓮漁港帶來美學新意。