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蘇花改標線不清易誤闖水泥廠 公路總局允諾改善

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導
國民黨花蓮縣議員魏嘉彥（左）接獲民怨，盼改善標線及標示。圖／花蓮縣議員魏嘉彥提供
國民黨花蓮縣議員魏嘉彥（左）接獲民怨，盼改善標線及標示。圖／花蓮縣議員魏嘉彥提供

蘇花改南下幸一路銜接右轉舊蘇花公路路段，因水泥廠也是同向，常有民眾反映標線不清楚不小心開進水泥廠，甚至部分車輛開到對向車道，易引起交通事故。公路總局獲報後，將加強路面導引線，並增設大型指示標誌，提醒用路人不要「轉錯邊」，讓車流更順暢。

國民黨花蓮縣議員魏嘉彥多次接獲民眾及遊客反映，蘇花改東澳段南下幸一路銜接舊蘇花公路，道路標線及標示不清，容易誤導進入水泥廠道路，或闖到對向車道。在國民黨立委林為洲協助下，魏嘉彥與公路總局人員到現場會勘。

魏嘉彥表示，該路口右轉有2條道路，1條是舊蘇花公路，另1條為水泥廠的產業道路，因標線不清，常有不熟路況駕駛猶豫急踩剎車，導致後方車輛塞車，影響交通安全及順暢。甚至有人抱怨，行經仁水隧道入口處時，看到5、6輛車看錯道路標線，闖入對向車道，差點發生連環車禍。

他說，農曆春節預估有車潮進入蘇花改，擔心再次發生誤駛及逆向道路事件，獲得立委林為洲服務處協助，邀集公路總局蘇花公路改善工程處現勘。

蘇花改工程處表示，將會改善民眾反映易誤闖且標示不明地方，針對水泥廠部分，已將往花蓮方向既有導引線加強新繪；在舊蘇花公路口前，路面也會加上花蓮字樣，加寬槽化線，並在道路旁增設大型指示標誌牌，讓用路人分辨正確道路行進方向。

國民黨花蓮縣議員魏嘉彥（左）接獲民眾反映蘇花改標線不清，在立委林為洲的協助下，與公路總局會勘，盼加強標示。圖／花蓮縣議員魏嘉彥提供
國民黨花蓮縣議員魏嘉彥（左）接獲民眾反映蘇花改標線不清，在立委林為洲的協助下，與公路總局會勘，盼加強標示。圖／花蓮縣議員魏嘉彥提供
蘇花改南下幸一路銜接右轉舊蘇花公路路段，易誤闖水泥廠。圖／花蓮縣議員魏嘉彥提供
蘇花改南下幸一路銜接右轉舊蘇花公路路段，易誤闖水泥廠。圖／花蓮縣議員魏嘉彥提供

蘇花公路 蘇花改 車道

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