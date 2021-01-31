蘇花改標線不清易誤闖水泥廠 公路總局允諾改善

蘇花改南下幸一路銜接右轉舊蘇花公路路段，因水泥廠也是同向，常有民眾反映標線不清楚不小心開進水泥廠，甚至部分車輛開到對向車道，易引起交通事故。公路總局獲報後，將加強路面導引線，並增設大型指示標誌，提醒用路人不要「轉錯邊」，讓車流更順暢。

國民黨花蓮縣議員魏嘉彥多次接獲民眾及遊客反映，蘇花改東澳段南下幸一路銜接舊蘇花公路，道路標線及標示不清，容易誤導進入水泥廠道路，或闖到對向車道。在國民黨立委林為洲協助下，魏嘉彥與公路總局人員到現場會勘。

魏嘉彥表示，該路口右轉有2條道路，1條是舊蘇花公路，另1條為水泥廠的產業道路，因標線不清，常有不熟路況駕駛猶豫急踩剎車，導致後方車輛塞車，影響交通安全及順暢。甚至有人抱怨，行經仁水隧道入口處時，看到5、6輛車看錯道路標線，闖入對向車道，差點發生連環車禍。

他說，農曆春節預估有車潮進入蘇花改，擔心再次發生誤駛及逆向道路事件，獲得立委林為洲服務處協助，邀集公路總局蘇花公路改善工程處現勘。