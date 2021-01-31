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羅東中山公園「牛年迎春」大牛角燈飾吸睛 成打卡熱點
宜蘭今年最壯觀的年節燈景在羅東鎮，鎮公所繼去年打造全國最大紅燈籠，今年設計一座超過4層樓高「牛年迎春」作品，巨大牛角燈相當醒目，成為遊客網拍打卡熱點；巨燈對面是「牛年有餘」流星燈隧道，上面掛著近700隻的手工魚，魚體造型各不同，穿越其間波光粼粼，像是走進海底隧道，浪漫極了。
去年羅東鎮在市區升起大紅燈籠高高掛，顯得喜氣洋洋，成功創造話題，今年設計的牛角意象巨大燈飾，一樣吸睛。這座「牛年迎春」作品位於人潮如織的羅東夜市中山公園，高約13公尺、寬度18公尺，遠處觀望像似一對牛頭造型，採跳燈設計，饒富趣味。
遊客可以從這對牛角燈飾的底下穿越，踏上公園後方小山丘，再迴轉步出主燈，象徵閩南語的「鑽牛角、萬事穩當當」吉祥話，吸引不少人在此駐足拍照打卡。
另外在「牛年迎春」隔馬路的對面，是二座長條狀「牛年有餘」流星燈隧道，隧道兩側以LED燈條及流星燈飾。鎮公所別具巧思，善用國中小學生的美勞相關課程以「魚」作為創作發想，以各種廢棄材料再利用，繪製近700隻各具特色的手工魚，大大小小魚兒掛在隧道內隨風搖盪，遊客有如置身海底隧道，海底世界裡透光波光粼粼的感覺，浪漫繽紛。
羅東鎮長吳秋齡出「寒假作業」了，宣布凡是參加這次街景彩繪的學生，寒假期間前往「牛年有餘」隧道裡尋找自己繪製的手工魚，合拍照片後到羅東鎮觀光發展所臉書粉絲留言，前500名可以在2月22日至25日前往觀光發展所出示臉書留言，領取限量牛年紅包一個。
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