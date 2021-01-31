快訊

案908到過九份老街阿妹茶樓 新北市大動作消毒

玉山塔塔加現熊蹤 至少6隻還見黑熊母子檔

聽新聞
test
0:00 / 0:00

宜蘭傳藝宣布入園遊客全程戴口罩 停辦最受歡迎跋杯賽

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導
宜蘭傳藝園區宣布，從2月份起入園遊客必須全程戴口罩，而且停辦年節最受歡迎的跋杯（擲筊）比賽。圖／全聯善美的文化藝術基金會
宜蘭傳藝園區宣布，從2月份起入園遊客必須全程戴口罩，而且停辦年節最受歡迎的跋杯（擲筊）比賽。圖／全聯善美的文化藝術基金會

年節期間的傳藝宜蘭園區是旅遊重點，表演活動多，吸引遊客如織。今年因應疫情，傳藝決定明天起入園的遊客必須全程佩戴口罩，量額溫及實名制，而最受歡迎的跋杯（擲筊）比賽停辦，農曆初一到初五的夜間延長營運也暫停。

國立傳統藝術中心宜蘭園區表示，從2月1日起，遊客入園時不論在室內或戶外，必需全程配戴口罩，園區採單一出入口管控，遊客入園時要接受量測額溫，額溫超過37.5度者禁止入園；進入蔣渭水演藝廳、多媒體簡報室、展示館、曲藝館及臨水劇場等展演場地，完成實聯制登記後，再配合工作人員引導入場參觀。

此外，宜蘭傳藝園區也決定取消舉辦每逢過年最受遊客喜愛的跋杯比賽，農曆初一到初五的夜間延長營運也會暫停，呼籲大家勤洗手、戴口罩，照顧好自己，共同守護台灣，度過疫情難關。

延伸閱讀

網傳案908宜蘭足跡 衛生局：與事實不符

美CDC最新口罩令！搭乘及等候所有交通工具 拒戴者違聯邦法令

女隔離14天「慾火難消」 竟用口罩與防疫旅館員工傳情直接開房

「感染科醫師少一個對台北醫院並沒差，但宜蘭卻是一個都沒有。」 盧進德打造有溫度醫院

相關新聞

羅東中山公園「牛年迎春」大牛角燈飾吸睛 成打卡熱點

宜蘭今年最壯觀的年節燈景在羅東鎮，鎮公所繼去年打造全國最大紅燈籠，今年設計一座超過4層樓高「牛年迎春」作品，巨大牛角燈相...

宜蘭傳藝宣布入園遊客全程戴口罩 停辦最受歡迎跋杯賽

年節期間的傳藝宜蘭園區是旅遊重點，表演活動多，吸引遊客如織。今年因應疫情，傳藝決定明天起入園的遊客必須全程佩戴口罩，量額...

花蓮森林育樂場小旅行 親近自然又防疫

受新冠肺炎疫情影響無法出國，春節連假預計花東吸引國旅人潮，花蓮林管處推出森林育樂場域小旅行，在池南國家森林遊樂區、林田山...

基隆火車站前蔣中正銅像搬家 基座另有故事要試掘判讀

基隆市政府在基隆火車站前打造國門廣場，計畫拆除站前圓環，移走圓環內故總統蔣中正銅像。文化局接獲資料顯示，銅像基座年代比銅...

衛福部基隆醫院一般病房2月1日起禁止探病 3種例外允許

衛生福利部基隆醫院宣布，自2月1日起一般病房除3種例外情況，全面禁止探病。陪病方面，每名病人限1人（含家屬、照顧服務員）...

南方澳漁港亮點…南安學童改造候車亭 彩繪一新

宜蘭縣蘇澳鎮南方澳第一漁港公車候車亭已有半世紀歷史，相當老舊，南安國小師生發起改造行動，從社會募集資源，上周開始彩繪。以...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。