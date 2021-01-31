宜蘭傳藝宣布入園遊客全程戴口罩 停辦最受歡迎跋杯賽

年節期間的傳藝宜蘭園區是旅遊重點，表演活動多，吸引遊客如織。今年因應疫情，傳藝決定明天起入園的遊客必須全程佩戴口罩，量額溫及實名制，而最受歡迎的跋杯（擲筊）比賽停辦，農曆初一到初五的夜間延長營運也暫停。

國立傳統藝術中心宜蘭園區表示，從2月1日起，遊客入園時不論在室內或戶外，必需全程配戴口罩，園區採單一出入口管控，遊客入園時要接受量測額溫，額溫超過37.5度者禁止入園；進入蔣渭水演藝廳、多媒體簡報室、展示館、曲藝館及臨水劇場等展演場地，完成實聯制登記後，再配合工作人員引導入場參觀。

此外，宜蘭傳藝園區也決定取消舉辦每逢過年最受遊客喜愛的跋杯比賽，農曆初一到初五的夜間延長營運也會暫停，呼籲大家勤洗手、戴口罩，照顧好自己，共同守護台灣，度過疫情難關。