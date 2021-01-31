花蓮森林育樂場小旅行 親近自然又防疫

受新冠肺炎疫情影響無法出國，春節連假預計花東吸引國旅人潮，花蓮林管處推出森林育樂場域小旅行，在池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及大農大富平地森林園區等，推出各項體驗活動，在大自然寬廣空間不但能避免群聚，又可呼吸芬多精，闔家旅遊創造美好回憶。

林田山林業文化園區陸續整修完成中山堂、展示館、場長館、咖啡一館及二館、木雕館、林場懷舊館、林業生活館、森樂館、米店及醫務室等舊建物，展現林場早期風華。場長館展出「璞石雙個展」，作品充滿自然野趣的美感。原藝館由在地木匠師吳乾坤進駐，展示萬榮鄉各工藝師的創作品。森樂館則提供木作DIY體驗及販售木作商品供民眾選購。

大農大富平地森林園區則主打「低碳旅遊迎新年」，遊客可騎乘單車暢遊在13公里林間自行車道，或散步至約5公頃的金黃花海畫布區；遊客中心販售在地農特產品及甜點和餐食，提供旅客享受午後時光。

池南森林遊樂區春節舉辦Happy牛year —「驚奇勇闖池南趣」活動，展現活力，挑戰競速感、方向感及空間感找尋目的地，探索體驗自然環境；童年懷舊之旅，尋找園區內「蹦蹦車、蒸汽機關車、運材蒸汽機關車、汽油機關車、客車箱，感受歷史文化的禮讚，還可合照上傳至池南粉絲專頁並tag池南國家森林遊樂區，可免費抽驚喜包，每天限量50名。

林管處表示，農曆年期間，池南國家森林遊樂區、林田山林業文化園區及大農大富平地森林園區除夕（2月11日）休園，春節連續假期則不打烊，每日開放遊客參觀遊憩；瑞穗生態教育館除夕至年初二休館，年初三起開放參觀。