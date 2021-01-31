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基隆火車站前蔣中正銅像搬家 基座另有故事要試掘判讀

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆市政府將拆除基隆火車站前圓環，圓環內故總統蔣中正銅像將被移走，但基座被指歷史更久，文化局將試掘考證。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府將拆除基隆火車站前圓環，圓環內故總統蔣中正銅像將被移走，但基座被指歷史更久，文化局將試掘考證。記者邱瑞杰／攝影

基隆市政府在基隆火車站前打造國門廣場，計畫拆除站前圓環，移走圓環內故總統蔣中正銅像。文化局接獲資料顯示，銅像基座年代比銅像久遠，據說曾是日本首任台灣總督樺山資紀銅像基座，將委由學者試掘，調查基座年代、範圍，若經審議具文資價值就會保留，並請工程單位設計融入國門廣場。

國門廣場第1階段工程即將動工，市府工務處預計3月1日起拆除火車站前天橋、圓環。部分公車路線2月1日起移至火車站南口發車。國門廣場完工後，將與海洋廣場連結，顛覆現在的市中心地貌和交通動線。

火車站前圓環配合國門廣場施工拆除，施工項目單純，但因圓環內蔣中正銅像多年前曾引發潑漆、試圖拉倒等狀況，如何安置受矚目。

市府表示，已與桃園市政府觀旅局商討移往慈湖雕塑紀念公園相關事宜；過程中有人提出基座年代比銅像更久，更具文化資產價值，銅像與基座應分別處理。

基隆市文化局長陳靜萍說，依據蔣中正銅像基座題字可知是民國41年（西元1953年）設立，地方人士比對1917年日據時期的基隆火車站照片，發現當時站前也有尊雕像，研判可能是日本首任台灣總督樺山資紀的銅像。

文化局目前取得的文史資料顯示，樺山資紀1895年被日本政府任命為首任台灣總督，隔年回日本出任樞密顧問官，1922年過世。樺山資紀的銅像被移除後，基座上曾改放「船錨」雕塑物，後來才豎立蔣中正銅像，並由曾任監察院長的國民黨大老于右任題字「民族救星」。

陳靜萍表示，農曆過年後將委由學者專家在圓環試掘，調查基座型式，以及百年來改、增建證據。如果確認基座具備文化保存價值，就會要求保存，請國門廣場設計單位納入考量，規畫能融入廣場的方案。

基隆市政府將拆除基隆火車站前圓環，圓環內故總統蔣中正銅像將被移走，但基座被指歷史更久，文化局將試掘考證。記者邱瑞杰／攝影
基隆市政府將拆除基隆火車站前圓環，圓環內故總統蔣中正銅像將被移走，但基座被指歷史更久，文化局將試掘考證。記者邱瑞杰／攝影

火車站 蔣中正 基隆

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