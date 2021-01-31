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衛福部基隆醫院一般病房2月1日起禁止探病 3種例外允許

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導
衛生福利部基隆醫院宣布，2月1日起一般病房除3種例外情況，全面禁止探病。圖／基隆醫院提供
衛生福利部基隆醫院宣布，2月1日起一般病房除3種例外情況，全面禁止探病。圖／基隆醫院提供

衛生福利部基隆醫院宣布，自2月1日起一般病房除3種例外情況，全面禁止探病。陪病方面，每名病人限1人（含家屬、照顧服務員）陪伴，入院時發給「陪病證」，以加強醫院就醫環境安全。

基隆長庚醫院1月22日就實施新的探病管制方案，一般病房明起禁止探病，每床限1人陪病。衛福部基隆醫院2月1日起，跟進實施新的人員進出管制措施。

基隆醫院表示，2月1日起一般病房禁止探病，加護病房（含新生兒加護病房）每日上午10點30分至11點開放探視，每名病人訪客限2人，需持「探病證」進入院區

一般病房在下列3項情況允許探病：

1.病人實施手術、侵入性治療等，須由家屬陪同，或基於法規需要家屬簽署同意書或文件。

2.急診、加護病房或安寧病房等特殊單位，因應病人病情說明需要。

3.其他因病人病情惡化、醫療處置需要或長時間住院病人等情形，經評估有必要探病，且經醫療機構同意者。

基隆醫院表示，民眾探、陪病證於入院時發給，並請民眾多加利用電話及LINE等通訊軟體視訊探病。民眾進入院區前，請以酒精洗手、戴口罩及量測體溫。

衛生福利部基隆醫院宣布，2月1日起一般病房除3種例外情況，全面禁止探病。記者邱瑞杰／攝影
衛生福利部基隆醫院宣布，2月1日起一般病房除3種例外情況，全面禁止探病。記者邱瑞杰／攝影

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