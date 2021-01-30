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花蓮水稻秧苗、鳳梨花受寒害 農委會核定現金救助
本月上旬寒流一波波寒流，花蓮縣秀林桃樹、玉里鎮、富里鄉秧苗、瑞穗鄉鳳梨花都傳出寒害災情，繼桃樹之後，秧苗和鳳梨花也獲農委會核定災害現金救助，今天起到2月8日可到耕作所在地公所申請。農業處提醒，秀林桃樹救助申請到2月1日為止，請農友在時間內申辦。
農業處表示，第一期水稻育苗及鳳梨花已進入採收期，但因寒流受凍，秧苗葉片黃化、枯萎，生育不良，鳳梨花果實冠芽的葉片，也出現零星變色斑塊。初步勘查，富里、玉里秧苗場受寒害面積約在0.1至0.13公頃間，鳳梨花受害面積2公頃，受損程度都在3成左右。
縣府啟動災害救助程序，函請行政院農委會辦理災害救助，農委會已公告，今天起至2月8日辦理現金救助，為期10天，玉里鎮、富里鄉受害秧苗和瑞穗鄉興南段及溫泉段的受害鳳梨花，農友都可以到耕作所在地鄉鎮公所提出申請，救助額度為水稻秧苗每箱12元，鳳梨花每公頃6萬元。
最早獲核定救助的秀林鄉桃樹，救助標準每公頃7萬5000元，23日就開始受理申請，期限到2月1日為止，農業處呼籲符合申請資格的農友盡速前往辦理，以免權益受損。
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