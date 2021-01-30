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基隆中山一路北向港西街口 迴轉車道改至最外側車道

聯合報 / 記者游明煌／基隆即時報導
基隆中山一路北向港西街口，迴轉車道改至最外側車道。圖／基隆市政府提供
基隆中山一路北向港西街口，迴轉車道改至最外側車道。圖／基隆市政府提供

基隆市政府今天公告指出，為配合基隆火車站周邊環境改善計畫及分散客運車流，部分國道客運動線2月1日起改行駛西岸高架橋上國道1號，交通處調整中山一路北向港西街口迴轉道改至最外側車道，相關標誌標線及車道專用號誌均已設置完善，即日起，請迴轉車輛遵行利用。

交通處表示，因應基隆火車站周邊環境改善及國門廣場等計畫，部分市區公車(3、4、6字頭路線)改行孝四路忠二路，並於火車站南口增設站位，為降低市區道路交通壓力，故分散國道客運改行駛西岸高架橋。

交通處說，中山一路港西街口為T字型路口，北向近港西街口路段為4車道，原來汽車迴轉車道配置於最內側車道，機車採兩段式停等迴轉；因應大客車迴轉需求及轉彎行駛安全，調整迴轉道改至最外側車道，除可增加供大客車迴轉外，機車亦可減少停等直接利用迴轉。相關交通設施調整，包括專用車道標線及號誌設置、車道預告標誌、迴轉行車導引及限速標誌等，已設置完善且正常運作。

經交通處及交通警察隊現地觀察，用路人均能遵行指示及號誌行駛迴轉，惟少數右轉港西街車輛，仍習慣行駛最外側車道而占用到該迴轉專用車道，交通處除呼籲用路人應遵守交通管制設施行止外，初期也將請轄區分局配合交通隊派員或義交協助疏導指揮，以維交通順暢安全。

基隆中山一路北向港西街口，迴轉車道改至最外側車道。圖／基隆市政府提供
基隆中山一路北向港西街口，迴轉車道改至最外側車道。圖／基隆市政府提供

車道 國道客運 火車站

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