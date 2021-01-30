花蓮水稻秧苗、鳳梨花寒害受損 中央核定現金救助

1月上旬寒流接力來襲，不少農作物陸續傳出災情，花蓮大糧倉玉里鎮、富里鄉的水稻秧苗、瑞穗鄉鳳梨花皆有寒害情形，經農委會核定，即日起至2月8日受理現金救助。

花蓮縣政府農業處今天指出，1月上旬適逢第一期水稻育苗及鳳梨花採收期，碰上寒流接連來襲，不少農友反映作物出現寒害情形，縣府組成勘災小組，會同花蓮區農業改良場、農糧署東區分署及所在地鄉鎮公所等單位現勘，確認災情後，釐清符合救助標準，函請中央建議救助。

勘災小組初步勘查，玉里鎮、富里鄉水稻秧苗葉片黃化、枯萎及生育不良，秧苗場受害面積約在0.1至0.13公頃間，受損程度約3成；瑞穗鄉（興南段及溫泉段）鳳梨花果實冠芽的葉片，也出現零星變色斑塊，受害面積約2公頃，受損程度約3成5。

行政院農業委員會昨天公告，針對民國109年12月30及110年1月上旬寒流花蓮縣農業災損辦理現金救助，今天起至2月8日共計10天申請期，例假日也受理。

公告現金救助鄉鎮農作物及金額，分別為玉里鎮、富里鄉「水稻秧苗」，每箱新台幣12元；瑞穗鄉（興南段及溫泉段）「其他短期切花（鳳梨花）」每公頃6萬元，符合資格的農友可到耕作地所在的鄉鎮公所申請。

農業處指出，接連寒流來襲，縣府主動關切農作物、漁牧業災情，協助建請農委會公告救助，目前已協助包括秀林鄉的桃子等3項農作物獲得現金救助，提醒其他鄉鎮農友留意作物狀況，若發現有異狀，可向鄉鎮公所提出。