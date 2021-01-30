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南澳鄉補選鄉代投票率6成3 無黨籍林德富當選

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
宜蘭南澳鄉今辦理鄉民代表補選，最後由無黨籍林德富當選。圖／宜蘭縣選委會提供
宜蘭南澳鄉今辦理鄉民代表補選，最後由無黨籍林德富當選。圖／宜蘭縣選委會提供

宜蘭南澳鄉民代表林金助去年12月1日因病死亡，由於選區缺額達2分之1，宜蘭縣選委會今辦理補選，由無黨籍候選人林德富當選，預計2月2日公告，任期至明年12月25日。

林金助為南澳鄉第2選區代表，去年病故後選區辦理補選，登記參選者有周光雄、林士帆、林德富，3人均為無黨籍。其中，周光雄在林金助往生後的隔天，隨即席開6桌宴請選民，宣布投入鄉代補選，因被控透過餐宴賄選，檢警調接獲檢舉後約談周到案，日前法院聲押，裁定4萬元交保，未影響補選進行。

宜蘭縣選委會說，補選區包括南澳鄉碧候村、金岳村2村，選舉人數共1312人，今投票人數844人，有效票數842票，無效票數2票，投票率為64.33%，得票數林德富286票、林士帆281票、周光雄275票。

南澳 投票率 選委會

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