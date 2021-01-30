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避免農民看天吃飯 台東10鄉鎮試辦香蕉保險

中央社 / 台東縣30日電

為避免農民看天吃飯，台東地區10個鄉鎮市今年試辦香蕉保險，不論天災或市場因素導致收入減少，都能獲得一定的保障，3月31日投保截止。

這幾年台東蕉農逐漸增多，台東又是颱風經常登陸的地方，因此農委會今年選定台東市、卑南鄉、綠島鄉、蘭嶼鄉、鹿野鄉、延平鄉、關山鎮、成功鎮、池上鄉、海端鄉等鄉鎮市試辦香蕉保險。

保險期間從1月1日至12月31日，不分香蕉品種，每公頃保額從新台幣20萬元至60萬元，若因價跌貨量損導致區域收入低於投保之保障額度，其差額可由保險理賠來填補。

農委會農糧署東區分署表示，推動香蕉收入保險是為避免農民看天吃飯，不論天災或市場因素導致區域收入減損，都能獲得一定的保障，穩定農民收入。

東區分署提到，民國109年保單有限制香蕉種植高度須達100公分且未抽穗，因部分田區無法投保，110年保單已檢討放寬，只要投保香蕉為田間植株存活率達9成即可，香蕉種植田區用地符合土地管制規定，投保面積在0.1公頃以上。

蕉農可填具要保書並檢附身分證、土地合法使用文件、存摺影本等，向投保香蕉田區所在地之基層農會投保，簽訂保險契約及繳納自行負擔之保險費，即可獲得保障，受理農會亦會到田區審核，如有未善盡種植經營管理、間作、混作等非專業栽培，則無法納保。

東區分署表示，各地區保險費依收入保障程度有不同設計，為鼓勵投保，農委會將補助一半保費，上限金額為每公頃3萬元；而各縣市政府亦有加碼補助，可減輕農民負擔。

另外，若遇天然災害，只要符合救助相關規定者，仍可同時申請天然災害救助金。東區分署籲請農民於110年3月31日前踴躍投保，期能藉由保險機制，以降低災害損失及維持穩定收益，並分散經營風險。

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