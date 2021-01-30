家鄉公車亭太老舊 南安國小生自主募資幫「它」大改造

宜蘭蘇澳鎮南方澳第一漁港公車候車亭老舊，南安國小師生發起改造行動，從社會募集資源後，這周開始彩繪，以漁村的海洋、漁業為主題，讓50多年歷史的候車亭，成為進入漁港的顯眼地標，從籌畫到完成，參與學生滿滿成就感，「家鄉候車亭，終於不再髒兮兮」。

該座候車亭位於南方澳漁港的入口處，正對面即為香火鼎盛的南天宮；早期候車亭為台汽客運設置，但隨著客運公司解散，候車亭宛如「無主」狀態，牆上、柱子上，滿是廣告紙留下的各種殘膠。

去年11月，南安國小師生投入全球孩童創意行動挑戰（DFC），起初探討漁港遊客、漁民留下的菸蒂，學生從撿拾菸蒂的過程中，發現候車亭老舊，「可不可以讓候車亭煥然一新？」於是發起改造計畫，提議以彩繪方式，賦予候車亭新貌。

為了籌募改造經費，兩個月來由國小生從爭取社區贊助開始，還於南天宮廟前廣場擺攤，義賣自製的糖葫蘆、飲料，籌得經費後，在進入社區徵詢居民意見，最後選定以南方澳的海洋、漁業為特色，展開改造工程。

本月25日開始，從清洗、彩繪，全由參與計畫的20名學生負責，今候車亭彩繪大功告成，原本黯淡的建築，頓時明亮起來，連附近攤商都對小學生行動力讚不絕口，「幫家鄉做事，很棒！」看到作品完成，讓故鄉多了入口地標，參與彩繪的同學則是滿滿成就感。

南安國小校長張志弘說，DFC是鼓勵學生自主發現社會問題，從而思考解決方式，這次學生是以漁港環境為主，從撿拾菸蒂的過程中，在擴展為公車亭大改造，從籌畫到執行，總計耗時2個月終於完成，且從規畫、募集經費等，都是學生自主發想，培養他們獨立思考的能力。