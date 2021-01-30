紅火蟻首度現蹤花蓮 蟻丘分布逾千公頃縣府積極防治

花蓮縣近日有紅火蟻現蹤，是花蓮首度出現的紀錄。國家紅火蟻中心到現場探勘，發現中區鳳林鎮、光復鄉都有蟻丘分布，密集區面積逾千公頃，縣府先灌注藥劑滅蟻，並規畫後續防治計畫，2月3日在鳳林鎮示範蟻丘灌注方法，農曆年後執行大面積噴藥防治作業。

根據農委會防檢局資料，入侵紅火蟻為地棲型，成熟蟻巢會將土壤堆高形成突出地表約10到30公分，直徑約30到50公分的小丘形蟻塚，大蟻巢中火蟻數量可達20萬到50萬隻，不慎踩到會遭叮咬，引發劇烈灼熱感，在美國一些體質敏感的人遭到紅火蟻叮咬，不僅產生過敏性休克反應，嚴重者還有致死案例。入侵紅火蟻為雜食性，會捕食蚯等土棲動物，也會取食作物的種子、果實等，影響作物成長與收成，造成農業損失。

農業處長吳昆儒表示，上月4日接獲通報，鳳林鎮一處民間光電場遭紅火蟻入侵，農業處立即會同相關單位現勘並啟動防治措施，投予觸殺型芬普尼藥劑，也正盤點所需藥劑、機具及人力，預計3月起執行大面積噴藥防治作業，同時監控執行成效。

吳昆儒說，這是花蓮首度獲報有紅火蟻現蹤，縣政府與國家紅火蟻中心都非常重視，紅火蟻中心現勘發現蟻丘分布範圍涵蓋鳳林鎮及光復鄉，密集區面積廣達1256公頃，從蟻丘數量、擴散程度估計，入侵時間超過3年，已緊急灌注藥劑滅蟻。

縣府與國家火紅蟻中心成立聯繫平台，並召開跨局處防治分工會議，邀集縣府相關局處、花蓮農業改良場等中央單位、鄉鎮市公所、農會說明紅火蟻危害及防治方式，防檢局也提供芬普尼及百利普芬等藥劑。下月3日國家火紅蟻中心將到鳳林環保科技園區了解初步灌藥效果，並示範蟻丘灌注方法。

農業處提醒，民眾若遭紅火蟻叮咬，應立即離開現場，若症狀輕微先以肥皂及清水清洗患部，冰敷處理並儘速就醫；若有嚴重過敏反應，立即就醫不可延誤，不可抓揉叮咬處，避免抓破膿包或皮膚引發細菌感染。