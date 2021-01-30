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春節前全台鬧血荒 台東民間業者捐物資籲捐血送壽司米

聯合報 / 記者施鴻基尤聰光／台東即時報導
春節前全台血荒，台東今天捐血送壽司米。記者施鴻基／攝影
春節前全台血荒，台東今天捐血送壽司米。記者施鴻基／攝影

台灣各血型缺血嚴重，只剩4到7天的貯血量，亮起黃燈。台東捐血站表示，2月8日起有長達11天的時間停止採血，呼籲符合捐血資格的民眾熱心響應，提前儲備寒假、春節的枯血期存量。

悟饕池上便當南王店今天協助台東捐血站辦捐血活動，捐血者可以獲得1包台東壽司米。業者房秀淇表示，捐血很有意義，不僅可幫助急需用血的傷病患，還能捐血促進血液循環、新陳代謝，有益身體健康，每年都會協辦捐血2、3次。

台東捐血站長江宜勳表示，台東地區每月醫院機構需求預估用血量約為1400至1600袋左右。但受到疫情影響，目前又是大專院校放寒假，從去年底捐血量就減少趨勢，加上近來氣溫寒冷，全台各種血型都大缺血。

江宜勳說，符合捐血條件的捐血人每滿2個月可捐250毫升，滿3個月可捐500毫升。目前預估台東春節需儲備近1000袋的全血因應緊急需求。

春節前全台血荒，台東今天捐血送壽司米。記者施鴻基／攝影
春節前全台血荒，台東今天捐血送壽司米。記者施鴻基／攝影
春節前全台血荒，台東今天捐血送壽司米。記者施鴻基／攝影
春節前全台血荒，台東今天捐血送壽司米。記者施鴻基／攝影

捐血 台東 寒假

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