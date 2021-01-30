台東知本光電案原民停止執行逆轉駁回 部落將開會因應

台東知本光電園區開發案，卑南族卡大地布部落向台北高等行政法院聲請停止執行獲得裁准，經開發公司抗告，最高行政法院昨廢棄原裁定，自為裁定駁回確定。部落得知消息後，感到遺憾，並將開會來因應後續處置。

卡大地布部落羅法尼耀家族代表、縣議員陳政宗說，昨天收到廢棄原裁定消息後，確實對於這樣的裁決結果遺憾，不過，部落瑪琺流、巴卡魯固及羅琺尼耀3大拉罕（頭目）明天會開會討論，待會議有最新結果，並會對外說明。

知本光電園區是過去捷地爾開發案地點，原有226公頃用地，縮減後仍有161公頃，從捷地爾案規畫迄今已閒置35年，淪為廢棄物丟棄場域。縣府於2017年規畫開發太陽能光電園區，引起部落及環保團體關注和抗議。

雖然2019年6月縣府、市公所及開發廠商舉辦部落諮商同意權投票，結果以187票比173票，同意開發案。但部落反對開發族人認為未踐行原住民諮商同意權，且投票程序有瑕疵，去年向台北高等行政法院聲請停止執行獲准。

不過，經開發廠商盛力能源提出抗告，最高行政法院認為原處分既非合法性顯有疑義，也無部落所指原處分執行有致生難於回復損害，且有急迫情事，卡大地布部落聲請停止執行原處分，於法不合，昨以自為裁定駁回聲請。

支持光電開發的部落族人說，事實上，縣府和廠商都有來部落召開說明會，也問卷調查詢問部落族人意見，廠商前年6月1日進行投票，同意187票、反對173票，無效1票，結果很清楚了。

縣府表示，知本光電園區案前年已獲部落會議同意，原計畫高度開發已改為低度活化，正向經濟部能源局籌設許可，對於部落的意見，以及開發廠商的權益，縣府都給予尊重。