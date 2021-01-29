嘉明湖山屋廁所清出蛋 林務局籲東西勿留大自然

海拔3000多公尺高的嘉明湖山屋生態廁所槽，遺落的東西無奇不有，不僅有掉落手機，最近又清出暖暖包和3顆茶葉蛋。台東林管處呼籲民眾，東西帶下山，勿增加大自然的負擔。

林務局台東林管處育樂課表示，經常在粉專上、服務站、山屋不斷的宣導，帶什麼去山上，沒辦法吃下肚子的東西都要帶下山，不要再增加大自然的負擔。前幾天還宣導生態廁所的使用方法，隔天就在廁所清出3顆蛋。

海拔3380公尺的嘉明山屋，是嘉明湖步道重要避難山屋，林務局台東林管處投入龐大人力和經費建造乾濕分離的生態廁所，希望讓山友在高冷山區有舒適廁所。

台東林管處最近收到山屋管理回報，在乾濕分離的生態廁所尿斗處挖出暖暖包，接著又在糞槽清出3顆完整的茶葉蛋，「怎麼會有3顆蛋」讓管理員相當不解。

臉書「愛上嘉明湖」的小編表示：「百思不得其解的看著蛋，看啊看…先朝著正面思考：或許該山友有想開發來自高海拔醃製的皮蛋。其製成請自行google。但是…應該是鴨蛋而不是雞蛋啊~您就這樣子的輕易遺棄它們，蛋蛋的哀傷啊！」

山屋清潔員趙聰華說，想不透怎麼會將煮好的蛋丟入廁所內，不想吃，吃不下，可以分享給其他山友，在高山上能有3顆煮熟蛋是很珍貴的，該不會是上廁所帶了3顆蛋，結果不小心掉落廁所。

趙聰華說，除了這幾天發現的暖暖包和茶葉蛋外，過去也有發現手機、剪刀、衣服、皮包、現金、小黃瓜、還有很多「讓人想不透的東西」，搞不懂為何上廁所會帶剪刀，還有小黃瓜是整條的，不像是廚餘。