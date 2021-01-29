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宜蘭版迪化街 羅東年貨市集即起登場

聯合報 / 記者張議晨／宜蘭即時報導
羅東鎮年貨大街今天開幕，將持續至2月26日為止。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮年貨大街今天開幕，將持續至2月26日為止。圖／羅東鎮公所提供

宜蘭羅東鎮開辦年貨市集，即日起在羅東民生、第三市場開幕，即日起至2月26日為期29天，因匯聚南北雜貨，被稱作宜蘭版的迪化街，今正逢民生市場開幕15周年，鎮公所送出1500個小蛋糕，與鎮民同歡。

羅東鎮的羅東夜市全台周知，是宜蘭商業重鎮，有兩大公有市場，包括羅東夜市旁的民生市場，以及羅東博愛與聖母醫院旁南門商圈的開元市場（第三市場）。

鄰近春節，方便年貨採買，羅東鎮公所推出春節年貨市集，在民生市場前搭設棚架，由南北雜貨攤商擺滿年貨，便於民眾採買，為全宜蘭規模最大的年貨集散地，今鎮長吳秋齡一身喜氣，與眾多地方人士、攤商一起見證開幕，為即將帶來春節暖身。

民生市場從日據時代就開幕營業，後來經多次改建，才有今建築外觀，有商場、攤商，94年對外營運以來，今年正逢15周年，鎮公所今準備

1500個小蛋糕，與市場內攤商和民眾分享，一起感受民生市場15周年慶的喜悅。

鎮長吳秋齡說，羅東年貨大街以民生路及中正街畫為主要採買區，年貨市集可提供民眾多種選擇，配合國內防疫措施，每日攤棚結束後消毒，現場也不提供試吃，攤棚寬距本來就開闊，市場每日專人宣導防疫措施，勸導民眾戴口罩，並於市場公休日消毒攤舖位。

羅東鎮年貨大街今天開幕，將持續至2月26日為止。圖／羅東鎮公所提供
羅東鎮年貨大街今天開幕，將持續至2月26日為止。圖／羅東鎮公所提供

羅東 春節 年貨

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