蛙蛙文創未交付醫用口罩 基隆11件申訴今調解達共識

蛙蛙文創有限公司自去年7月接受大量口罩訂單，卻遲延交貨產生多起消費爭議。基隆市政府迄今收到11件消費申訴，申訴蛙蛙文創未交付口罩，金額從1萬元至6萬多元不等。今天在基隆市政府召開調解會議，11件調解案件達成共識。蛙蛙文創代表提出解約退費及交付口罩2個解決方案。

市長林右昌關心此案，請消保官今天上午在基隆市政府召開大型調解會議，經與會消費者與蛙蛙文創就全部11件調解案件達成共識，由消保官將調解內容協助製作調解書，送交法院核定後，若業者屆期未依約履行，消費者即可直接持該份經法院核定之調解書聲請強制執行，有效保障基隆受害消費者權益。

消保官莊惠媛表示，今天蛙蛙文創代表雖提出解約退費及交付口罩2個解決方案，但因該公司先前已有多次違約紀錄，致使消費者對該業者所提內容多所存疑，經消保官及調解委員多次協調後，雙方終於達成共識。

選擇接受蛙蛙文創提出退費條件之消費者，最快可在3月19日前收到部分價金，蛙蛙文創會依其與各縣市消費者成立調解之順序履行退款義務；選擇收受口罩之消費者，業者承諾會於2月28日前交付具有醫療器材許可證字號之衛部醫器製壹字第008779號「凱迪一般醫用口罩」規格口罩，並額外增加口罩片數作為遲延出貨之補償，若屆時未交付口罩（含未遵期交付口罩、交付不符合約定品質之口罩等情形），蛙蛙文創仍須於3月19日前退款。

消保官莊惠媛提醒蛙蛙文創，基隆市府為保障市民權益，特別邀集受害消費者共同參加調解會，並當場製作調解書，除提供消費者訴訟外紛爭解決管道以外，同時也節省了蛙蛙文創需要就每件消費爭議舟車往返與會時間，希望蛙蛙文創能愛惜品牌，信守並履行對消費者所提出之和解方案，切勿再次違約。