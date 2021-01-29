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花蓮市公所今起為家戶清運大宗廢棄物 每戶限3件須預約

聯合報 / 記者王燕華／花蓮即時報導
花蓮市公所今天起一連5個工作天，為家戶清運大型廢棄物。圖／市公所提供
花蓮市公所今天起一連5個工作天，為家戶清運大型廢棄物。圖／市公所提供

花蓮市公所清潔隊在農曆年前免費為家戶清運大型垃圾，採預約登記制，今天清運首日，就有400多戶預約，清運廢棄物約1400多件。市公所表示，這次大宗廢棄物清運共計5個工作天，全市目前預約近2000戶，清運總件數估算高達5000件以上。

市公所今天起至2月5日在各聯合里辦理大型廢棄物清運，協助家戶免費清運廢棄電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等大型廢棄物，一戶最多3件為限，須撥打（03）8233818預約。

由於清運量多，為方便作業及集中收運，市公所規畫3處暫置地點，市長魏嘉賢與公所主秘翁美華，今天到暫置區了解清運狀況並慰勉清潔隊員辛勞。清潔隊長吳慶展說，今年大宗廢棄物總清運家戶目前預約將近兩千戶左右，清運總件數估算會高達逾5000件。

魏嘉賢表示，清潔隊員平日清運垃圾已很辛苦，農曆年前家家戶戶大掃除，垃圾量大，還要協助民眾清運汰換不要的大宗廢棄物，加上還要配合疫情消毒防疫，非常辛勞。

他說，國家清潔週將從2月1日起至7日實施，請市民屆時配合清理家中及戶外積水容器，以防止登革熱病媒蚊孳生；同時自行打掃清除居家四周兩公尺範圍內，以及四公尺公共巷弄路面與水溝。

魏嘉賢也再次提醒，春節期間垃圾清運時間調整，2月10日小年夜及2月11日除夕，上午10時起按垃圾不落地清運路線執行一次清運作業並配合資源回收車收取資源回收物，夜間不收垃圾。2月12日大年初一至14日大年初三，全面停止收運垃圾，15日大年初四收運時間與除夕相同，16日初五起恢復正常清運。

花蓮市長魏嘉賢（中）、主秘翁美華（左）今天到大型廢棄物暫置場了解清運情況。圖／市公所提供
花蓮市長魏嘉賢（中）、主秘翁美華（左）今天到大型廢棄物暫置場了解清運情況。圖／市公所提供

廢棄物 魏嘉賢 資源回收

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