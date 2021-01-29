花蓮市公所今起為家戶清運大宗廢棄物 每戶限3件須預約

花蓮市公所清潔隊在農曆年前免費為家戶清運大型垃圾，採預約登記制，今天清運首日，就有400多戶預約，清運廢棄物約1400多件。市公所表示，這次大宗廢棄物清運共計5個工作天，全市目前預約近2000戶，清運總件數估算高達5000件以上。

市公所今天起至2月5日在各聯合里辦理大型廢棄物清運，協助家戶免費清運廢棄電視、冰箱、沙發、衣櫥、衣櫃、桌椅、彈簧床等大型廢棄物，一戶最多3件為限，須撥打（03）8233818預約。

由於清運量多，為方便作業及集中收運，市公所規畫3處暫置地點，市長魏嘉賢與公所主秘翁美華，今天到暫置區了解清運狀況並慰勉清潔隊員辛勞。清潔隊長吳慶展說，今年大宗廢棄物總清運家戶目前預約將近兩千戶左右，清運總件數估算會高達逾5000件。

魏嘉賢表示，清潔隊員平日清運垃圾已很辛苦，農曆年前家家戶戶大掃除，垃圾量大，還要協助民眾清運汰換不要的大宗廢棄物，加上還要配合疫情消毒防疫，非常辛勞。

他說，國家清潔週將從2月1日起至7日實施，請市民屆時配合清理家中及戶外積水容器，以防止登革熱病媒蚊孳生；同時自行打掃清除居家四周兩公尺範圍內，以及四公尺公共巷弄路面與水溝。