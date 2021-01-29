金城武樹和多良火車站 春節連假公路總局交管因應

春節7天連假，公路總局盤點易塞車路段，包括南迴公路多良火車站、花東縱谷金城武樹附近，以及東海岸水上流等幾處景點，屆時將有替代道路或是交管措施。

公路總局第三區養護工程處表示，春節連續假從2月10日至2月16日止計7天，預估2月11日至15日為旅遊高峰、2月16日為收假高峰期，公路局盤點台東主要3條聯外道路南迴公路（台9線）、花東縱谷公路（台11線）以及花東海岸公路（台11線）容易塞車路段。

南迴公路部分，金崙風景區、多良火車站、台9乙線、東49-1替代道路（台東市區）。花東縱谷有初鹿牧場、金城武樹附近、台9線與台20甲線路口（池上街道）、台9線與東8-1線路口（關山街道）。花東海岸公路有小野柳、水往上流、三仙台、八仙洞等都是易壅塞路段。

第三區養護工程處表示，這些路段有規劃替代路線、彈性調整號誌時制與連鎖和交管措施；另外，協調觀光地區主管單位及地方警力規劃臨時停車場與加強違規取締等。

提醒民眾，行駛替代路線時可遵循設置於轉向路口前之螢光黃綠色指引標誌及資訊可變標誌指示，避開較壅塞路段，前往目的地。

第三區養護工程處表示，民眾可利用智慧型手機、平板電腦下載「幸福公路APP」，這APP可提供省道即時交通資訊路況影像、路況最新消息等。

第三區養護工程處呼籲民眾，春節期間，儘可能避開交通尖峰。假期前做好車輛保養及檢查，避免於旅途中發生車輛故障情形。上路前先了解各項交通疏導措施及道路交通狀況，配合地圖妥善規劃行程，另請民眾多多使用大眾運輸工具。